La nueva normativa aduanera provoca incidencias en la distribución de Correos en Canarias

Correos ha informado este martes de que las incidencias que se están produciendo últimamente con la distribución de la paquetería dirigida a Canarias están relacionadas con el cambio de normativa "que ha supuesto un incremento exponencial en el número de envíos que ahora exigen tratamiento aduanero". La empresa pública asegura en un comunicado que la cifra de envíos que tiene que cumplir con esta regulación "ha pasado de unos 5.000 a unos 45.000 al día".

Además, indica que los paquetes tienen que llegar con los datos necesarios para que puedan pasar la aduana, algo que en muchos casos no está ocurriendo. "Actualmente muchos de ellos están llegando con falta de información de origen, como por ejemplo el DNI del destinatario, uno de los requisitos fundamentales para su gestión", ha explicado la empresa postal en el escrito. Los envíos que no incluyen todos los datos no se pueden tramitar hasta que estén correctamente informados. Ante esta situación, Correos ha establecido un plan de contingencia "para completar la información de los envíos y dar salida cuanto antes a su distribución final a los hogares de todos los canarios".

Asimismo, para facilitar los envíos a Canarias, la compañía ha asegurado que ha puesto a disposición de todas las empresas sus medios logísticos y su red de distribución.

En la misma nota, Correos señala que no ha cerrado ni va a cerrar ninguna de sus oficinas del Archipiélago ni va a realizar ningún proceso de despidos y que seguirá digitalizando sus oficinas de atención al público en las zonas rurales (70 de ellas en Canarias.