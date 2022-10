La osteoporosis, en el Día Mundial de la Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto que consiste en una alteración tanto en la cantidad de mineral como en su calidad. Como consecuencia de ello, el hueso con osteoporosis es más frágil y un golpe o una caída puede conllevar a la aparición de una fractura, que se llaman “fracturas por fragilidad”.

Aunque el conocimiento de esta enfermedad se ha desarrollado sobre todo en las últimas 3 décadas, lo cierto es que la osteoporosis ha existido desde siempre. En momias egipcias y en excavaciones arqueológicas se ha observado la existencia de fracturas claramente osteoporóticas.

La osteoporosis afecta más a las mujeres que a los hombres prácticamente a lo largo de toda la vida, pero a partir de la década de los 80 años, la proporción mujer/hombre es muy similar y en los hombres, se da la particularidad de que las fracturas de cadera tiene una mayor mortalidad.

La osteoporosis no duele. No da síntomas. Por eso se le llama “la epidemia silenciosa del siglo XXI”. Es un error atribuir dolores óseos o articulares a la osteoporosis. La manifestación clínica es únicamente las fracturas, que pueden ser de cualquier hueso, siendo las más habituales la de vértebra, extremidad distal del radio, húmero y costillas y la más grave la de cadera, que tiene una mortalidad importante. En el periodo de hospitalización, la mortalidad oscila entre el 5-10%, pero cuando se hace un seguimiento de los pacientes, se obtiene que al cabo de un año la mortalidad asciende al 30% y a los dos años al 40%. Para un gran número de ancianos, la fractura de cadera es el punto final de su vida, pues muchos de los que sobreviven son finalmente ingresados en centros de ancianos o residencias similares.

A menudo, la osteoporosis es causada por otra enfermedad. Son las llamadas “osteoporosis secundarias”. Muchos fármacos, que son indicados para tratar estas otras enfermedades producen osteoporosis como un inevitable efecto secundario, lo que ocurre con los inhibidores de la aromatasa, que se utilizan. En el tratamiento del cáncer de mama o los corticoides que se emplean para tratar un sinfín de enfermedades. Como referencia, debemos indicar que el tomar 5 mg de predisponía diarios por vía oral o equivalente durante 3 meses, ya aumenta el riesgo de fractura por fragilidad. La anorexia nerviosa, el alcoholismo e incluso la diabetes mellitus pueden ser causas de osteoporosis secundarias.

La densitometría ósea es una prueba radiológica con la que se establece el diagnóstico de la osteoporosis. Es una prueba orientativa, pero no definitiva, pues mide solamente la cantidad de hueso, pero no su calidad, aunque en los últimos años se están desarrollando técnicas que con la densitometría permite estimar parcialmente la calidad del hueso, como el denominado TBS (siglas de trabecular bone score). La densitometría es una prueba radiológica y como tal debe ser prescrita por un médico. Nadie debe “regalar una densitometría por Navidades para ver como están sus huesos”. Aparte de un error, es éticamente incorrecto.

Disponemos de escalas de riesgo a las que se puede acceder desde internet y que son gratuitas como el FRAX, el Qfracture o el Garvan. Son sencillas de realizar y muy útiles para valorar el riesgo de tener una fractura a 10 años. Hay veces que un paciente puede tener una densitometría ósea con valores de osteoporosis y su riesgo de fractura es bajo. En otras ocasiones, aún con valores densitométricos normales, los pacientes necesitan tratamiento, como ocurre, con ejemplo, en los pacientes que inician un tratamiento con corticoides orales a dosis altas.

Además del tratamiento farmacológico hay una serie de medidas generales, que son útiles para optimizar el tratamiento. Hacer ejercicio de carga, diariamente, es la mejor medida. Puede comenzarse con caminar, la distancia que el estado de salud lo permita, siendo lo ideal al menos 1 hora diaria. Aquellos pacientes que pueden hacerlo, deben bailar, saltar, brincar... todo ello ayuda a formar hueso. Un estudio reciente publicado por autores españoles ha demostrado que la práctica de yoga o Pilates ayuda a disminuir el riesgo de osteoporosis.

Debe evitarse la automedicación. El tratamiento de la osteoporosis debe ser individual para cada paciente. Hay muchos fármacos disponibles para la osteoporosis en la mujer y solo 4 para la del hombre. Su indicación debe ser seria y responsable y mantenerse, de entrada, un mínimo de 5 años cuando se haya hecho un diagnóstico correctamente. El fármaco que a una paciente le va bien puede no estar indicado para su hermana gemela. No es buena idea buscar información sobre la osteoporosis en internet, sin el consejo de un profesional sanitario, pues puede llevar al usuario a páginas web con información no contrastada que pueden generar más preocupación y ansiedad. Algún fármaco puede producir un efecto rebote al suspenderlo, por lo que tanto la indicación como la suspensión de un tratamiento debe ser realizada por un médico.

Hoy se celebra el día mundial de la osteoporosis. Estos días “monográficos” buscan concienciar a la población de que una determinada enfermedad o circunstancia existe y que en el caso de la osteoporosis nos podría servir para prevenir la aparición de esta enfermedad. Con este fin y para finalizar, presentamos un decálogo con algunas medidas para la prevención de la osteoporosis.

Decálogo para la prevención de la osteoporosis:

1. No fume

2. Reduzca en lo posible el consumo de alcohol

3. Haga ejercicio a diario, comenzando con caminar, idealmente al menos 1 hora. Si le apetece,

vaya a yoga o a Pilates.

4. Haga una dieta equilibrada, sana, como la mediterránea. No abuse de las proteínas

5. Tome tantos lácteos como le plazca. Si tiene sobrepeso o el colesterol elevado, tómelos

desnatados 0% grasa. si fuera necesario, tómelos sin lactosa. En todos los casos la cantidad

de calcio es la misma.

6. Coja al menos 10 minutos de sol al día, antes de las 11 de la mañana o después de las 5 de la

tarde

7. No se regale una densitometría por Navidades o por su cumpleaños. Es una prueba que tiene

rayos X y que debe interpretarse en un contexto clínico.

8. No se automedique ni medique a nadie.

9. No busque en internet diagnóstico, pronóstico ni tratamiento de la osteoporosis. Le dará más

quebraderos de cabeza y angustia que soluciones

10. Consulte con su médico de cabecera si sospecha que puede tener riesgo de osteoporosis.