Las Palmas de Gran Canaria recuerda con un concierto benéfico a Jerónimo Saavedra en el aniversario de su muerte

Las Palmas de Gran Canaria recuerda con un concierto benéfico en el Teatro Pérez Galdós al expresidente de Canarias Jerónimo Saavedra en el primer aniversario de su muerte, una persona que amaba la música y que, según los organizadores, “estaría encantado de que se le recuerde de ese modo”.

El evento titulado Eco de una vida, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Hesperia 162, ha sido presentado este miércoles por la alcaldesa capitalina, Carolina Darias, junto a Luis Monterrey, portavoz de Hesperia 162, José Brito, director del proyecto Barrios Orquestados; y Alejandro Peñafiel, sobrino de Jerónimo Saavedra.

La recaudación de esta función, que será el próximo 21 de noviembre a las 19:30 horas, se destinará al desplazamiento de la orquesta juvenil Camerata Allegria de Barrios Orquestados al concierto benéfico que se celebrará el 14 de diciembre en el Teatro Victoria Hall de Ginebra.

Darias ha señalado que “será un homenaje singular a través de un concierto benéfico, eso que tanto a él le gustaba, a través de la música que él amaba y que tanta pasión le ponía”. “Y lo haremos sin duda alguna con uno de los grandes referentes musicales de la ciudad como es Barrios Orquestados con su querido director José Brito”, ha añadido.

La alcaldesa ha resaltado el papel de la orquesta juvenil Camerata Allegría, “un conjunto de jóvenes talentosos, instrumentistas que destacan por esa vocación, por ese talento, por ese virtuosismo, que van a seguir intercambiando experiencias musicales y culturales en Canarias y en Suiza en este año”. “A través de este concierto in memoriam recordamos a Jerónimo Saavedra, además con una de las formaciones que él tanto quería y apreciaba, dando más oportunidades a quienes quieren seguir avanzando y abriéndose camino en el mundo de la música, en el mundo de la cultura”, ha enfatizado.

Por su parte, Luis Monterrey ha destacado la importancia que para la Asociación Cultural Hesperoa 162 supone la organización de este evento, “que esperamos seguir impulsando en el futuro para expandir la cultura, el conocimiento y los valores que representaba Jerónimo Saavedra”.

José Brito ha señalado que “es un honor” que Barrios Orquestados esté presentes en este concierto in memorian que “empodera no solo al niño o a la niña que está en ese momento recibiendo ese aplauso del teatro, sino por ende a su familia, a su entorno, al barrio en general”. Brito ha adelantado que “el repertorio va a ser de lo más variopinto porque se va a hacer un gran recorrido con 13 fragmentos musicales en los que, por supuesto, no se va a descuidar una música de la cual Jerónimo Saavedra era un experto”. “Va a ser un viaje absolutamente maravilloso”, ha asegurado.

Alejandro Peñafiel, por su parte, ha declarado que este concierto es el mejor funeral para este primer aniversario de la muerte de su tío al unir “humanismo, música y también integración social, que fue un juego que él siempre trabajó” para promover la cultura.

Camerata Allegria es el nombre de la orquesta juvenil integrada por el alumnado más aventajado del proyecto músico-social canario Barrios Orquestados. Bajo la dirección de José Brito, la agrupación nació en 2023 como una iniciativa innovadora para unir a Canarias y Suiza: un conjunto de jóvenes instrumentistas que destacan en talento y vocación, procedentes de ambas geografías.

Desde 2019, Barrios Orquestados viaja al país helvético cada año para ofrecer un concierto benéfico en el teatro Victoria Hall de Ginebra, una de las salas más emblemáticas del mundo, gracias a la invitación de la escuela de alto rendimiento Violonissimo y su maestra, Hong Anh Shapiro.

La orquesta juvenil Camerata Allegria interpretará las piezas musicales que también sonarán en diciembre en el teatro suizo. Los temas seleccionados supondrán un recorrido por la música de la cual Jerónimo Saavedra era un entendido excepcional, como obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven o música francesa.

Las entradas ya están disponible en la web del Teatro Pérez Galdós.