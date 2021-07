Las personas no binarias, aún invisibilizadas en la sociedad: “Siempre hemos existido y queremos que se nos oiga”

Cassie Román se define como persona trans de género no binario. Tiene 26 años y reivindica más visibilidad y respeto. “Somos una de las realidades más invisibilizadas y menos aceptadas”, asegura. La Ley canaria de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, aprobada hace poco más de un mes por unanimidad de las fuerzas políticas, reconoce a estas personas y hace mención especial para ellas, también a que se respete su identidad en documentos oficiales. Sin embargo, el anteproyecto de ley estatal, aprobado en el Consejo de Ministros, pero que aún tiene que pasar el trámite parlamentario, dejó fuera del texto las reivindicaciones de estas personas. “Tenemos que seguir luchando, haciéndonos visibles, entrando en el imaginario colectivo para que se entienda que tenemos los mismos derechos”, remarca.

“Las personas no binarias somos personas trans ya que nuestro género no es el asignado al nacer”, explica Cassie, que añade además que no se identifican como hombres ni como mujeres, o que fluctúan entre ambos y que dentro de esta afirmación entran diversas realidades; “personas bigénero, trigénero, agénero, género fluido…” entre otras. En su caso, se identifica con los pronombres “elle” y “ella” y remarca que es muy importante preguntar a las personas cómo se sienten identificadas. “No es lo mismo la identidad de género, que es cómo vivimos y nos sentimos que la expresión de género o cómo nos mostramos de cara al exterior”, aclara. De hecho, añade que pese a tener una apariencia que se considera socialmente como femenina y a que esa apariencia es leída como mujer cuando camina por la calle, cree que eso no le hace “ni más ni menos persona no binaria”. “Hay personas no binarias con pecho, sin pecho, con pene, con vagina, con vello, sin vello, que se hormonan, que no se hormonan, que se operan, que no se operan…”, apunta.

Cassie insiste en que las personas no binarias han “existido siempre” y que ahora quieren que se les oiga y se les vea. “Muchas de las personas no binarias que conozco de mi generación o incluso mayores salen del armario y se identifican a sí mismas como personas no binarias de adultas porque no teníamos palabras antes para definir nuestra realidad” y “para poder profundizar y aprender sobre el tema no teníamos opción de nombrarnos y descubrirnos, estábamos perdides”, señala. Define salir del armario como el momento “tapón” en el que una vez se exterioriza como te sientes es como si todo encajara, “de pronto no hay nada fuera de lugar y ya sabes lo que ocurre”.

En su caso, explica que había cuestiones que no encajaban y acudió a Gamá, asociación por los derechos de las personas LGTBI en Las Palmas de Gran Canaria. Acudió como persona pansexual (atracción hacia otras personas independientemente de su sexo o de su identidad de género) y quería buscar iguales. Allí trabajó su género y descubrió que lo que le sucedía no era algo raro; era una persona no binaria. Cassie afirma que conocer otras realidades y liberarse ha sido positivo. “He tenido la oportunidad de desarrollarme y vivirme como soy porque si no sales del armario, nunca te terminas de vivir realmente y siempre estás como con un pie dentro y un pie fuera y así no se puede vivir, así se puede sobrevivir, pero no vivir y entonces a nivel personal fue lo más liberador del mundo”, sostiene.

Su procedencia de familia de migrantes uruguayos que residen en Las Palmas de Gran Canaria hace que sienta que su círculo cercano ha podido ser más abierto a la hora de escucharle. “Vengo de una familia migrante, donde la mente tiene sí o sí que abrirse para poder adaptarse a una nueva cultura en el lugar al que uno emigra. Así es como yo pienso que ha afectado a mi familia, que me puede escuchar, pero ¿eso quiere decir que lo tiene clarísimo? no, la educación hay que hacerla igual porque todos vivimos, crecemos y nos desarrollamos en la misma sociedad heteropatriarcal y hay que deconstruirla”, afirma.

La ley canaria y la estatal

Cassie sí considera que Canarias es por lo general una sociedad más abierta y así se lo han expresado personas que forman parte de su misma asociación estatal No binaries España, de la que también es portavoz. La ley aprobada en mayo, incluso por el PP de las Islas, y publicada este mismo viernes en el Boletín Oficial del Estado, las define precisamente como personas “cuya identidad o expresión de género se ubica fuera de los conceptos tradicionales de hombre-mujer o masculino-femenino, o fluctúa entre ellos” y expresa que para acreditar la identidad de género (en documentos o trámites que dependen de la comunidad autónoma) bastará con que la persona interesada manifieste expresamente por sí misma su identificación como mujer, hombre o persona no binaria, así como el nombre por el que se identifica en caso de no coincidir con el expresado en la documentación oficial. En el caso de que se haga necesario registrar o mostrar públicamente los datos que obran en la documentación oficial expresada, “se recogerá el número de esta, las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género, evitando situaciones de sufrimiento o discriminación”, detalla el texto.

Cassie y el resto de personas del colectivo LGTBi han respaldado esta norma canaria, pero han lamentado que los apartados que recogía para ellas el anteproyecto de ley de Unidas Podemos en el ámbito estatal hayan quedado en nada en el nuevo texto. Entre las reivindicaciones se solicitaba, en primer lugar, que se les reconociera, ya que “el hecho de que ni siquiera se nos menciona demuestra cuán de invisibilizades llegamos a estar”. Y, de forma más concreta, se pedía que se incluyera la casilla “no binarie” en el DNI porque “¿por qué tenemos que poner hombre o mujer si no somos ni hombres ni mujeres?”, se cuestiona. No obstante, admite que es un paso positivo el hecho de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, visibilice a estas personas con el uso del “todes” y lo agradece, aunque, por otro lado también defiende que es insuficiente. “Es necesario que se vea reflejado en la legislación, en las medidas que se tomen, que se nombre específicamente a las personas no binarias, que se las incluya y se tenga en cuenta”, remarca.

Ante la cuestión de por qué cree que han quedado fuera estas personas de la norma estatal insiste en que el motivo es que son las “más invisibilizadas”, que no están en el imaginario colectivo. “Somos, por ello, una de las realidades más difíciles de aceptar para la masa en general. Como no nos conocen no nos visualizan y como no nos visualizan creen que no vale la pena luchar por nosotres, entonces lo que podemos y debemos hacer es educar, estar presentes y ser visibles, estar en todos sitios para que no puedan dejarnos de lado, para que no puedan pasarnos por encima”. Así mismo, añade que ante el auge de la extrema derecha en España se hace más importante aún el activismo, y que es importante “hacer un llamamiento a todas las personas activistas para que no se permita bajo ningún concepto ni un solo paso hacia atrás”.

Cassie considera que si en su infancia y adolescencia hubiera contado con más información sería todo diferente. “Desde los colectivos LGTBi decimos que la educación sexual se queda corta, aunque ha estado mejorando en los últimos años”, puntualiza. Y es algo que trasladan por lo general todas las personas LGTBi, “¿cómo habría sido nuestra vida si se nos hubiera enseñado que existíamos? Explica que en la realidad de cada persona pesan mucho los estereotipos y roles de género y hay que “deconstruirlos”. “Vivimos en una sociedad heteropatriarcal en la que todo se mete en dos cajas” y sobre ello irá una performance que prepara la asociación estatal No Binaries España en colaboración con Gamá en el Parque de San Telmo el próximo 14 de julio, día por la visibilidad de las personas no binarias. Esta actividad se complementará con unas jornadas el próximo sábado 17 en el Centro Cívico Suárez Naranjo en Las Palmas de Gran Canaria.