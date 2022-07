El presidente de la Academia Canaria de la Lengua: “No veo mal que se explique el vosotros, veo mal que se imponga”

El presidente de la Academia Canaria de la Lengua (ACL), Humberto Hernández, reivindica todas las características y virtudes del español de Canarias y aunque admite que el pronombre vosotros “está penetrando” en las islas lo reduce a una práctica temporal por “mimetismo” y en niños y jóvenes que aún están en fase de formación.

No obstante, defiende que en las aulas canarias y en los libros de texto se enseñe el sistema pronominal propio de las islas en el que se utiliza el 'ustedes' en lugar de vosotros.

“No veo mal que se explique el vosotros, veo mal que se imponga”, expone en una entrevista concedida a Europa Press en la que aclara que no es un postura “fanática” ni una cuestión identitaria o nacionalista sino que hay estudiar el español propio de la zona donde uno vive y por ello “aprender primero la norma canaria”.

Hernández, también catedrático de Filología Hispánica de la Universidad de La Laguna, no ve mal que se conozca el vosotros, al contrario, pero sí que se imponga y no se explique el sistema pronominal de las islas porque entre otras cosas provoca algo de “confusión” en los niños especialmente.

En esa línea admite que hay una “laguna” en la educación reglada de tal manera que desde la Academia le han propuesto a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que se modifiquen los libros de texto y se enseñe el sistema pronominal del español de Canarias “y al lado” se coloque el de otras zonas donde se habla español dado que ahora mismo se está “enseñando castellano”.

“Estamos alterando la realidad”, asume, poniendo como ejemplo que en Argentina se estudia el español que se habla allí y en sus libros no aparece el sistema pronominal del castellano. “En un libro argentino no encontrarás el sistema castellano sino el vos cantás/ustedes cantan”, agrega.

Hernández señala que la disposición de la Consejería “es buena”, y aunque hay dificultades comerciales con las editoriales, señala que ya se empieza “a hacer algo” y algunas incluyen contenidos canarios pero “el error de base” es que lo conciben como un “elemento supletorio” que termina considerando a la modalidad de las islas “como algo inferior, y debería ser al revés”. “Las editoriales han cedido hasta ahí”, agrega.

En ese sentido defiende su “propia” modalidad aunque eso “no quita” para que conozca otras pues estará “mejor formado” si puede leer artículos en el periódico argentino 'Clarín', por ejemplo. “Cuantas más modalidades dialectales mejor pero empezar por la propia”, subraya.

En cuanto al uso del vosotros insiste en que aún pervive de manera casi residual un “vosotros arcaizante”, que se habla en La Gomera, el sur de Tenerife y La Palma --“¿ya vos vais?”-- y se perderá de forma natural por fallecimiento de sus hablantes, con otro castellano, con la creencia de que es “más cortés” y se escucha en algunos ámbitos como la hostelería, pero “es un uso equivocado completamente”.

Hernández admite que los medios de comunicación y las redes sociales tienen una influencia “enorme” con la introducción del vosotros en las islas pero niega que haya un “desplazamiento”.

“El chico usa ese vosotros de forma mimética pero en cuanto empieza a usar la lengua de forma espontánea se queda con el ustedes. No veo un alumno que salga al estrado y diga os voy a contar”, indica.

“Parece que somos nosotros los que estamos amenazándonos”

Entiende que el ustedes “no está amenazado” por más que sí haya una sensibilización mayor en los últimos tiempos, hasta el punto de que hace autocrítica: “Parece que somos nosotros los que estamos amenazándonos, dándonos demasiada importancia”.

No obstante, alerta de que “sí pasa algo” si finalmente el vosotros desplazara al ustedes porque habría un “daño identitario” a la población del archipiélago.

“Me siento orgulloso de ser seseante, usar folelé, decir ustedes, no tengo necesidad de usar el vosotros, parece que hay una cierta reticencia de si me resisto a esto se me cataloga de canarista, yo me siento identificado con el canario y el español”, expone.

Hernández reconoce que el peso de la tradición “es muy fuerte” y aunque es normal que el español de Canarias evolucione por influencia de América o la Península --se pierden palabras y se añaden otras--, los pilares básicos están muy arraigados.

“El seseo es parte de la modalidad dialectal y difícilmente va a retroceder por mucha influencia que haya de fuera. No veo que la guagua vaya en retroceso, ni alongarse o tenique, usamos canarismos de forma espontánea y sin problema, la gente no sabe que usa canarismos de forma inconsciente”, comenta, convencido de que lo mismo ocurre con la aspiración de las eses finales de sílaba o la formación de diminutivos.

El catedrático de la ULL indica que “la mayor influencia” del español de Canarias fue del andaluz, de hecho, “trajeron el seseo” y en las islas “se aclimató y salió para América” por lo que hay un “doble movimiento” en Canarias hasta el punto de que no se sabe si un término es un “americanismo en Canarias o un canarismo en América”.

Sobre el spanglish subraya que “no ha llegado y no tiene por qué llegar” dado que se circunscribe a zonas fronterizas americanas donde se habla español e inglés.