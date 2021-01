El presidente del Cabildo de Gran Canaria defiende la central de Chira-Soria: "El beneficio es mucho mayor que el impacto medioambiental que pueda generar"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido el proyecto de la central hidroeléctrica Chira-Soria porque supondrá "un beneficio mucho mayor" que el impacto medioambiental que puede suponer para el medio ambiente, como critica la plataforma Salvar Chira-Soria, que en su presentación pública el pasado 7 de enero reclamó la paralización del proyecto al entender que produciría un daño irreparable al barranco de Arguineguín.

"La plataforma está mintiendo descaradamente, falseando los datos. Lo digo de manera rotunda y radical. Es mentira que se vaya a destrozar el barranco de Arguineguín. Al terminar las obras estará igual que como está en estos momentos", ha afirmado Morales durante una entrevista en el programa El Drago de la Cadena Ser este lunes.

"Hablan de voladuras, pero son micro-voladuras, mucho menores que las de los túneles que van de Puerto Rico a Mogán. Y serán internas, en el interior de la montaña. Se van a dedicar a recuperar canteras abandonadas, espacios deteriorados de nuestra isla, como el de la cementera del Pajar", ha añadido.

El presidente de la Corporación Insular también ha replicado las acusaciones de la plataforma sobre la gestión del proyecto, a cargo de Red Eléctrica Española durante los próximos 50 años. "Nadie me puede acusar de ponerme en manos de ninguna compañía eléctrica. Yo he luchado durante muchos años, en muchas ocasiones solo, para defender un modelo energético en el que creo firmemente, que rompa la dependencia del exterior, que genere soberanía energética. He sufrido ataques brutales por defender esto precisamente", ha remarcado.

En este sentido, Morales reconoce que le gustaría que "se nacionalizara la energía y los bancos, pero eso no es así en estos momentos y tenemos que jugar con la situación que tenemos". Y en este escenario, "REE es la que va a gestionar porque lo ha decidido así el Ministerio y es la operadora del sistema, en la compañía transportista", a la que no calificaría de multinacional "cuando está participada en un 20% por el Estado español y es la operadora oficial del sistema".

Según el líder de la Corporación Insular, con la gestión de esta empresa se "va a producir un ahorro de 122 millones de euros en la producción de energía, que va a permitir la generación de un 30% de energía limpia y permitirá el almacenamiento de entre un 50 y 70% de las renovables". Además, el Cabildo recibirá "un canon de 6 millones de euros que vamos a destinar a abaratar el coste de producción de agua para las zonas de la cuenca de Tejeda, Artenara o Tunte y para la reforestación". Y "dentro de 50 años" la Administración insular "tendrá una tecnología de vanguardia a disposición de la ciudadanía".

Todo ello contribuirá, a juicio de Morales, a encaminarse hacia un futuro en el que se pueda "democratizar la energía, consiguiendo el autoconsumo para romper la dependencia de las grandes energéticas", mediante "el autoconsumo", que además permite "vender lo sobrante y verterlo a la red y recuperar el dinero es un recurso para financiar la inversión a realizar". Para ello, el presidente del Cabildo dice que se están poniendo en marcha "líneas de ayudas a las que se están acogiendo mucha gente", porque "tener energías limpias en casa es el camino".

Morales dice entender "que hayan movimientos ciudadanos que opinen de manera distinta a la Administración" y considera "sano un debate público sobre un proyecto, pero una cosa es esto o las mentiras o los ataques personales". Por lo tanto, remarca que desde el Cabildo de Gran Canaria deben ser "más precisos y más claros" para hacer llegar la información a la ciudadanía.