El presidente del Cabildo de Gran Canaria reprocha la participación de miembros de Podemos en la manifestación contra El Salto de Chira

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reprochado este sábado en su cuenta de Twitter la participación de miembros de Podemos, fuerza que gobierna en el pacto en esta institución junto a Nueva Canarias y PSOE, en la manifestación celebrada en la capital de la isla contra la central Salto de Chira.

Así fueron las multitudinarias protestas de este sábado para exigir la protección medioambiental del Archipiélago: "Canarias no se vende, Canarias se defiende"

Saber más

“¿Podemos no gobierna en el Cabildo de Gran Canaria, promotor de Salto de Chira, y no declaró de interés general este proyecto en el Gobierno de Canarias? ¿Decir una cosa en la calle y hacer otra en las instituciones no es engañar a la ciudadanía y retrasar las renovables en Gran Canaria?” se cuestiona.

¿Podemos no gobierna en el @GranCanariaCab, promotor de Salto de Chira, y no declaró de interés general este proyecto en el Gobierno de Canarias? ¿Decir una cosa en la calle y hacer otra en las instituciones no es engañar a la ciudadanía y retrasar las renovables en #GranCanaria? pic.twitter.com/dQmrN0DQQn — Antonio Morales (@AMoralesGC) 22 de octubre de 2022

La cuenta oficial de Podemos Canarias había compartido que miembros de esta formación habían apoyado las manifestaciones en Gran Canaria y Tenerife de este sábado por un nuevo modelo de Archipiélago. “Sin destrozos, sin urbanismo asesino, sin megaproyectos”, apuntó el partido este sábado.

En 2021, Podemos anunció que sus círculos habían decidido decir “no” al proyecto de Salto de Chira. “Después de estudiarlo mucho entendemos que el proyecto no cumple los requisitos de sostenibilidad exigibles”, aseguró en un comunicado la coordinadora general del partido en las islas, Laura Fuentes.

Podemos sostiene que construir esa central de energía renovable supondría “la destrucción de un espacio de gran valor natural que en su mayor parte se encuentra protegido por la Reserva de la Biosfera de la Unesco y la Red Natura 2000”.

En verano de ese mismo año, la formación en Las Palmas de Gran Canaria también anunció que tras dos debates con técnicos a favor y en contra del proyecto, la militancia del círculo de la capital isleña decidió, en asamblea, posicionarse en contra de la obra.