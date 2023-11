Las protestas contra la amnistía reúnen a 4.500 personas entre Tenerife y Gran Canaria

La convocatoria del Partido Popular de Canarias para protestar este domingo en contra de la amnistía y del acuerdo del PSOE con la mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados para investir presidente a Pedro Sánchez ha reunido a menos de 5.000 personas entre Tenerife y Gran Canaria, según las cifras aportadas por Delegación del Gobierno.

En concreto, la protesta en Santa Cruz de Tenerife ha reunido a unas 2.000 personas, mientras que la de Las Palmas de Gran Canaria concentró a unas 2.500.

Las cifras más elevadas las han aportado fuentes de las policías locales de ambas capitales, según las cuales se han reunido unas 10.000 personas en cada cita.

Buena parte de los asistentes en Santa Cruz de Tenerife han pedido al líder del partido en Canarias, Manuel Domínguez, que rompa el pacto de gobierno con Coalición Canaria (CC) en el Ejecutivo autonómico, del que es vicepresidente.

“Rompe el pacto, rompe el pacto”, ha coreado un amplio grupo. En las islas, donde el PSOE ganó las elecciones el pasado 28 de mayo, gobiernan CC y PP apoyados por dos partidos minoritarios (ASG y AHI) que representan a menos del 1% del electorado. Sin embargo, el propio Domínguez ha afirmado que el pacto no está en riesgo a pesar de que su socio haya firmado un acuerdo de investidura con el PSOE:

En la capital tinerfeña se han escuchado asimismo gritos, aunque aislados, de “traidor”, pero las proclamas más recurrentes y secundadas por los presentes han sido las de Pedro Sánchez y Puigdemont “a prisión” e improperios al presidente en funciones, así como “España no se vende”.

El acto ha transcurrido sin incidencias y en un ambiente semi festivo, bajo un intenso sol y con multitud de banderas de España ondeando al viento, algunas con el escudo arrancado.

Además de Manuel Domínguez han acudido a la cita el presidente del PP de Tenerife, Emilio Navarro, el eurodiputado Gabriel Mato o el teniente de alcalde y concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife.

El presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha subrayado en la cita en Tenerife que a pesar de que “estén todos los acuerdos firmados” y de que “posiblemente la próxima semana tengamos presidente, lo que está claro es que no tendremos gobierno”, ha dicho.

“Podremos tener presidente, pero no tendremos gobierno, porque se ha conformado en base a la venta de los derechos de todos los españoles a unos pocos”, ha proclamado Domínguez, que ha agradecido el “número importante de canarios” que “de una manera pacífica” están secundado las concentraciones en las dos capitales de provincia “en contra de la decisión unilateral de Pedro Sánchez” (pese a que son acuerdos que le dan la mayoría absoluta en el Congreso), y ha añadido: “España no está en venta, no se divide, es una sola nación”.

Ha abundado en que los pactos del PSOE con ERC y Junts suponen “un desafío a la democracia, al sentir de los españoles”, y ha reclamado “un referéndum en forma de votos, de elecciones” para pedirle “al pueblo español que decida qué es lo que quiere”, algo que ya hizo el 23 de julio.

“Es el momento más importante para la participación de la ciudadanía, para escuchar los españoles, para dejar de dividir a este país, de enfrentar a las comunidades autónomas y de convertirnos a algunos como a los canarios en ciudadanos de segunda”, ha aseverado. Precisamente su socio de Gobierno en Canarias, Coalición Canaria, ha firmado un acuerdo de investidura con el PSOE, pero el PP no considera que el pacto en las Islas esté en peligro, tal y como expresó el propio Domínguez el viernes.

Tras atender a los medios de comunicación, Domínguez se ha dirigido a las personas participantes en la concentración en el parque de la Granja de la capital tinerfeña donde, tras escuchar el himno nacional, ha gritado “viva España” en varias ocasiones, ovacionado por los presentes, que a su vez han clamado: “España no se vende”.

También se han escuchado gritos de Pedro Sánchez y Puigdemont “a prisión”.

Reproches a CC también en Gran Canaria

En la concentración en Las Palmas de Gran Canaria, lo que ha habido son reproches a CC por pactar con el PSOE el voto afirmativo en la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una serie de contraprestaciones que la formación nacionalista ha valorado este domingo en redes sociales, enfatizando que “por encima de colores e ideologías, lo importante es Canarias”.

“Coalición Canaria, cómplice”, se ha escuchado en la plaza de España de la capital grancanaria, así como “este presidente es un delincuente” y “no es no”.

El presidente del PP en Gran Canaria y consejero de Educación, Poli Suárez, ha contado que “muchos votantes del PSOE” lo han abordado y le han trasladado su rechazo a las decisiones de Ferraz, que, según ha dicho, está “echando a la calle” a la gente en toda España.

Además de Suárez han acudido a la concentración otros tres consejeros del ejecutivo canario, los de Hacienda, Matilde Asián, de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y de Turismo y Empleo, Jéssica de León, así como la presidenta del Parlamento regional, Astrid Pérez, o el exministro José Manuel Soria.

También se ha acercado hasta la concentración convocada por el PP en la capital grancanaria el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Nicasio Galván, quien ha justificado su presencia en la misma en que “la defensa de los intereses de España” está por delante de las siglas.

Galván, que ha condenado “cualquier tipo de acto vandálico” y se ha mostrado a favor de las manifestaciones pacíficas, ha avanzado que pedirá “explicaciones” en el Parlamento regional al presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, por su voto afirmativo en la investidura de Pedro Sánchez.

Protesta en la sede del PSOE

Unas 200 personas también se han concentrado con banderas españolas frente a la sede del PSOE Canarias en la Avenida Juan XXIII, en Las Palmas de Gran Canaria, a modo de protesta, teniendo que hacer acto de presencia varios furgones de la UIP de la Policía Nacional y de la Policía Local, que han cortado la vía al tráfico.

Esta sede fue vandalizada esta misma semana, cuando recibió el impacto de varios huevos en su fachada. También otra sede local en la ciudad y la de Santa Cruz de Tenerife sufrieron desperfectos en los últimos días, como pintadas contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez.