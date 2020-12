Las 9 dudas más comunes sobre las restricciones en Canarias estas Navidades, resueltas

El pasado 4 de diciembre el Gobierno de Canarias publicó en el BOC (Boletín Oficial de Canarias) todas las medidas que se deben seguir durante las Navidades para frenar, en unas fechas tan concurridas, la propagación del virus. Sin embargo, sigue habiendo algunas cuestiones que generan incertidumbre, como cuántas personas pueden pasear juntas, si se puede visitar a parientes en otras comunidades o si un estudiante tiene que hacerse PCR antes de volver a las Islas. Las dudas más comunes sobre las restricciones vigentes en Canarias estas Navidades, resueltas.

¿Cuántas personas pueden pasear juntas por la calle?

El número máximo de personas que pueden estar reunidas en Canarias es de seis, tanto en la calle, en establecimientos públicos como en casa, salvo que sean convivientes, es decir, aquellos que vivan bajo el mismo techo o los residentes que regresen a su unidad familiar desde otras zonas durante esta época. En este último caso, no se establecerá un límite.

Sin embargo, en Tenerife, debido a su situación epidemiológica y al agravamiento de la curva de contagios durante las últimas semanas, el máximo permitido es de cuatro, salvo convivientes.

Mientras que las medidas de Tenerife permanecerán hasta que la situación mejore, en el resto de islas el número de máximo de personas se podrá ampliar hasta 10 en las comidas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020, así como el 1 y 6 de enero de 2021.

¿Los niños cuentan?

Dentro de esta limitación, no contarán los menores de 0 a 6 años. Por ejemplo, el grupo puede ampliarse a siete en el caso de que uno de los integrantes sea un niño de esta edad.

¿Tengo que hacerme PCR si voy a la Península a ver a familiares?

La realización de una PCR para regresar a Canarias tras viajar a otra comunidad autónoma para visitar a familiares o allegados no es obligatoria para los residentes canarios, pero sí recomendable si se va a estar en contacto con personas vulnerables. Sin embargo, al ir hacia otro territorio que no sea Canarias, conviene conocer qué nivel de restricciones hay allí y si dicha comunidad está cerrada perimetralmente o no.

Si estoy estudiando en la Península, ¿tengo que hacerme PCR para volver a Canarias por Navidad?

Los estudiantes que vengan al Archipiélago tendrán que someterse a un control sanitario que consistirá en presentar un documento de declaración responsable, pasar por un control de sintomatología para comprobar la ausencia de fiebre y la realización de una prueba diagnóstica antes de viajar y/o, como alternativa, un aislamiento durante 14 días a la llegada. Esta medida también se aplicará a los turistas internacionales que provengan de países de riesgo.

A los estudiantes se les facilitarán las pruebas y el coste correrá a cargo de cabildos y el Gobierno de Canarias. Al resto de residentes no se les exigirá la prueba para volver a Canarias en Navidad.

¿Todas las islas tienen el mismo horario nocturno de la limitación de movilidad?

La limitación de libertad de circulación en horario nocturno en las Islas comenzará desde la 01:00 a las 06:00 horas de los días 23 de diciembre de 2020 hasta el 10 de enero de 2021, a excepción de la noche del 24 al 25 de diciembre y de la noche del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021, en las que dicha limitación se establecerá desde las 01:30 hasta las 06:00 horas, salvo para la realización de las actividades esenciales.

En Tenerife, sin embargo, esta limitación de la circulación nocturna desde las 23:00 hasta las 06:00 horas está vigente ya desde el pasado 5 de diciembre.

¿Puedo ir a visitar a mi abuela a la residencia? ¿Y que venga a casa por Navidad?

En aquellos casos en que los residentes de centros sociosanitarios realicen una salida más prolongada con motivo de las celebraciones navideñas, se recomienda que estas queden restringidas a un único domicilio y que se mantenga una burbuja de convivencia estable. A su reingreso se deberá realizar una prueba de diagnóstico de infección activa y en los días posteriores al reingreso del residente se extremarán las medidas de vigilancia y prevención.

Por su parte, las visitas a las residencias seguirán teniendo un límite de tiempo e irá un familiar por residente (a ser posible siempre la misma persona), siempre que no presente síntomas de COVID-19 y respetando las medidas sanitarias establecidas.

¿Puedo viajar entre islas?

La circulación entre Islas no cuenta con restricciones de acuerdo con el decreto 27/2020 recogido en el BOC.

¿Podemos juntarnos en la oficina más de 10 personas?

Dentro del ámbito laboral no hay límite de personas, pero se debe trabajar con mascarilla y respetar la distancia de seguridad de al menos un metro y medio.

¿Puedo ir a la cabalgata? ¿Y a la Misa del Gallo?

Muchas cabalgatas de Reyes se han suspendido en las Islas, como la de Las Palmas de Gran Canaria. Otros municipios buscan alternativas estáticas de la celebración pero, en cualquier caso, se recomienda ver los grandes eventos a través de la televisión para evitar aglomeraciones. Asimismo, las celebraciones religiosas emblemáticas, tales como la Misa del Gallo, podrán realizarse respetando el horario del toque de queda, aunque, igualmente, se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.

Este año, ¿puedo correr la San Silvestre?

El BOC recoge la prohibición de realizar grandes eventos deportivos y, en su lugar, optar por modalidades de participación virtual.