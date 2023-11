El reto de alcanzar la igualdad total en el deporte: ''Hemos avanzado mucho, pero también hemos sufrido''

Charo Borges siempre ha sido una “enamorada del deporte”. Fue la primera jugadora de baloncesto canaria que fue internacional con la selección española femenina absoluta. Sin embargo, nunca cobró por ello. Empezó a jugar en el colegio durante la dictadura franquista y, con el tiempo, tuvo que compaginar el deporte con sus estudios y el trabajo. “Soy la mayor de siete hermanos y nunca quise ser una carga para mis padres, y menos en mis aficiones. Trabajaba y estudiaba a la vez”, ha contado la veterana deportista en el encuentro Igualdad y Deporte: Construyendo Referentes, organizado por Canarias Ahora y moderado por el periodista Jennifer Jiménez.

Borges se retiró en 1978. Aunque desde entonces el deporte ha avanzado hacia la igualdad, las deportistas que han participado en este encuentro coinciden en que aún queda mucho camino por recorrer. María José Pérez es futbolista profesional de primera división y juega en la Unión Deportiva Granadilla Tenerife (UDG). “Hemos avanzado mucho, pero también hemos sufrido mucho. Ahora somos más visibles, pero hemos existido siempre”, afirma.

“Ahora tenemos más medios para entrenar. Después de diez años en primera división tenemos un campo en el que entrenar, antes íbamos saltando de campo en campo, y eso que hemos llevado a Canarias por todos los lugares de España. Hemos competido a máximo nivel”, recuerda. Ella, como Charo Borges, también ha tenido que trabajar y entrenar al mismo tiempo. “Ahora tengo un sueldo, una profesión y una nómina, pero hace cinco años trabajaba, iba a entrenar y competía. Además, ahora tengo dos niños. Solo pedimos que se valore lo que hacemos a diario”, ha señalado.

Salud física y mental

No poder descansar empujó a Pérez a varias lesiones. “Yo me despertaba a las seis de la mañana para ir a trabajar. Salía del trabajo y me iba a entrenar. Al final el cuerpo no puede más”, recuerda la tinerfeña. En el caso de Iris Mbulito, la jugadora más joven de la historia en debutar en la Liga Femenina de Baloncesto, también tuvo que pausar su carrera por salud. En este caso, por sufrir depresión y ansiedad.

Mientras se formaba en Estados Unidos pasó también por cuatro lesiones de rodilla y una de hombro. “Decidí apartarme porque no estaba bien, estaba lejos de mi familia”, añadió Mbulito. Ella decidió compartir a través de vídeos su decisión, no solo para desahogarse, sino también para servir de referente para otras jóvenes que pasaran por lo mismo.

Charo Borges ha señalado que, en su caso, el deporte muchas veces la salvaba de los problemas de salud mental. Para ella y sus compañeras, el deporte era una válvula de escape de los problemas personales o familiares. “Ahora es diferente porque el nivel de exigencia es muy alto”, apunta.

Otra de las deportistas que ha participado en este encuentro es Lucía Machado. La joven grancanaria aprendió a surfear desde pequeña en La Cicer y ha competido en esta disciplina deportiva. Además, ha sido subcampeona del mundo junior y subcampeona del Europa Open y Subcampeona de Europa Junior. La surfista ha explicado las dificultades para hacerse un hueco en este deporte: “Venimos de un deporte que no se ve mucho y cuesta llevarlo a grandes niveles, sobre todo en Canarias”, ha comentado.

Lucía Machado estudia segundo de Fisioterapia y ha agradecido el apoyo de sus profesores para poder compaginar el deporte con su formación académica y no tener así que renunciar a otros proyectos de vida.

Ser deportista en Canarias

Lucía Machado está en un lugar idóneo para hacer surf: Canarias. Sin embargo, vivir en el Archipiélago sigue siendo un obstáculo para muchos deportistas en las Islas. “Aquí tenemos unas olas increíbles, pero todas las competiciones se realizan en Portugal o fuera de España”, ha dicho. Además, ha recordado el gasto económico de estos desplazamientos.

La futbolista María José Pérez estuvo con la Selección Española y recuerda la dicotomía a la que tuvo que enfrentarse: “Es o cruzar el charco y jugar en la Selección o quedarse en Canarias, donde en ese momento no había nivel”. Charo Borges también ha recordado a muchas compañeras que pudieron triunfar por vivir en la Península.

Tener referentes

La importancia de construir referentes también ha sido uno de los temas del encuentro. María José Pérez ha reconocido que cuando era pequeña sus referentes eran masculinos porque las mujeres no eran visibles. Sin embargo, ahora ella se ha convertido en ejemplo a seguir para muchas niñas que quieren dedicarse al deporte de forma profesional. ''Es muy importante que tengan referentes femeninos en Canarias'', ha aseverado.

En el caso de Charo Borges, ella tuvo que buscar referentes fuera de España. ''Entonces ni siquiera se le llamaba deporte'', cuenta. La surfista Lucía Machado comenzó en este deporte gracias a su padre. ''Tenía películas de vídeo de campeonatos en California o Hawai. He ido viéndolos desde pequeñita y luego veía vídeos de chicas para motivarme'', ha contado.

''Ahora mismo las chicas están en un nivel en el que no hace falta ver vídeos de chicos para aprender a hacer una maniobra de surf. Estoy muy agradecida de tener referentes de mujeres y que siga así'', ha concluido.

Muros que derribar

La agresión de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso en el Mundial de Fútbol Femenino ha mostrado que ''aún hay muros que derribar'', ha señalado la periodista Jennifer Jiménez. ''Fue triste no estar hablando de que somos las mejores y estar hablando de que un presidente, tu jefe, tenga actitudes groseras'', lamentó María José Pérez.

La futbolista también ha hablado de la falta de mujeres en las federaciones de fútbol y la falta de entrenadoras en los equipos del país. ''Hay que dar ese paso para que muchas otras puedan estar ejerciendo de entrenadoras'', ha insistido.

Charo Borges ha subrayado la importancia de erradicar el machismo en los colegios, en los barrios y en todos los ámbitos de la sociedad. Por su parte, Lucía Machado ha criticado que se haya puesto el foco en las jugadoras y no en Rubiales.

Preguntadas por las peticiones que hacen a las administraciones públicas, María José Pérez ha pedido instalaciones dignas de un equipo de primera división. “Césped natural, un gimnasio, vestuarios dignos... Instalaciones para rendir al máximo nivel y estar cómodas''. También han pedido subvenciones para poder costearse los desplazamientos y la participación en campeonatos nacionales e internacionales.

''Me he clasificado para campeonatos, pero por no tener medios no pude ir'', contó Lucía Machado. A veces ha tenido que recurrir a la solidaridad de sus familiares y amigos. La surfista también ha pedido centros de alto rendimiento de surf donde los deportistas tengan sus horarios de entrenamiento, su fisioterapeuta y entrenadores. Charo Borges ha coincidido en la importancia de formación profesional: “Educar en los valores del deporte desde muy niños sería un avance enorme no solo deportivo, sino social''.

