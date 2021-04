Sí Podemos Canarias considera “imprescindible" revisar el sistema de patentes de las vacunas contra la COVID-19

Revisar el sistema de patentes es algo "imprescindible". Así lo considera María del Río, presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, motivo por el que ha asegurado que preguntará en la sesión plenaria de control al Gobierno, que se celebra el 13 de abril, si la Consejería de Sanidad “se sumaría a la búsqueda de alternativas que permitan liberar las patentes, como ha hecho el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig”.

Canarias administra el 85,85% de las 457.120 vacunas recibidas

Saber más

Del Río asume que el ritmo de vacunación “no ha sido el esperado”, y que no es un problema particular de Canarias, pues no se han cumplido las previsiones en ningún territorio del Estado ni de la Unión Europea debido, principalmente, a los “incumplimientos de contratos por parte de las farmacéuticas, lo que hace que por muy buena que sea la organización en Canarias, si las vacunas no llegan a tiempo ni en las cantidades previstas, sea imposible cumplir con el calendario previsto para el verano”.

“Desde nuestro grupo consideramos que los intereses económicos no deben estar por encima de la salud comunitaria, por lo que, en circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo, las leyes no deberían de estar supeditadas a los intereses del mercado, impuestas por los poderes económicos, sino a la soberanía popular y al bien común”, ha afirmado Del Río.

Sí Podemos Canarias asegura en una nota que desde la Unión Europea “se utilizaron fondos públicos para la investigación sobre las vacunas, y se financió a determinadas empresas de la industria farmacéutica para que produjeran vacunas que frenaran la COVID-19, pero las empresas no tienen la capacidad de producirlas a un ritmo suficiente y, además, se niegan a ceder las fórmulas científicas de producción para que otras empresas y países puedan producirlas masivamente”.

Por su parte, Del Río insiste en que “la escasez de vacunas y su relación con las patentes” está originando un gran debate en los principales medios de información europeos y también en el Parlamento Europeo, donde “115 eurodiputados y eurodiputadas han propuesto a la Comisión Europea que se liberen patentes mientras dure la pandemia para que todos los países puedan producir vacunas, ya que la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contempla esa posibilidad”, afirma.

Para la presidenta del Grupo Parlamentario, “hay que aunar esfuerzos e impulsar todas las iniciativas que ayuden a vencer a la pandemia a la mayor brevedad posible, imprescindible para poder superar las crisis sanitaria, económica y social en la que nos ha sumergido”.

“Nos va la vida en ello y el tiempo juega en contra”, concluye Del Río.