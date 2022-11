Trabajadores del 1-1-2 Canarias piden el cese de su director por dejar sin cubrir varios turnos de noche, entre ellos el de atención a víctimas de violencia de género

El comité de empresas del 112 de Canarias ha solicitado el cese del director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), Moisés Sánchez, principalmente por dejar sin cubrir el viernes 11 de noviembre el turno de noche de las técnicas de atención a la mujer víctima de violencia de género (TAM), ubicado en la sala operativa de Las Palmas. Este turno se quedó sin cubrir por falta de personal desde las 23.00 horas del 11 de noviembre hasta las 07.00 horas del sábado, 12 de noviembre, según ha expuesto el comité en un comunicado.

Al respecto, apuntan que las funciones “más relevantes” de estas trabajadoras se centran en atender las demandas de las mujeres víctimas de violencia de género, el asesoramiento de las mismas, seguimiento de las víctimas, control de las órdenes de alejamiento de los agresores y activación del dispositivo de emergencia para mujeres agredidas (D.E.M.A).

En este sentido, subrayan que “ellas y nadie más pueden hacer las funciones encomendadas” por las competencias del Gobierno de Canarias en materia de violencia de género, de ahí que entienden que el dejar sin cubrir el turno fue una “total y absoluta negligencia temeraria por parte del director del CECOES, Moisés Sánchez, dejar descubierto este puesto de trabajo durante un turno completo”.

De todos modos, matizan que esto no ha pasado solamente con el servicio de atención a la mujer de violencia de género, sino también con la categoría de trabajo de Coordinadores Multisectoriales (jefes de sala) en los turnos de noche de los días 8, 17, 20, 23 y 30 del mes de octubre, en los afirman que “no hubo nadie de guardia localizada, al igual que los días 9, 21 y 24 de este mes de noviembre, ”con el peligro“ que ello supone para el servicio que se presta.

Estas situaciones, añaden, es la consecuencia de la “falta de personal existente en esta categoría de trabajadores en particular y del resto de personal de la empresa en general”, apuntando que se trata de “problemas que la empresa pública no ha querido solucionar aunque se le ha advertido en repetidas” ocasiones de lo que implica. “Pero esta no es la única situación que ha provocado la inacción del director del CECOES, Moisés Sánchez, quien tiene un largo precedente de malas decisiones que han provocado y están provocando graves problemas de organización en el servicio”.

A modo de ejemplo se refirieron a la última convocatoria de selección de personal para la bolsa de trabajo de la categoría de Gestores de Recursos donde exponen que tanto el convenio colectivo como las bases de la convocatoria, elaboradas y aprobadas por la mesa de evaluación, “establecieron una fase IV de formación teórico-práctica (fase excluyente) que prepara a los candidatos para afrontar las funciones en la sala operativa con garantías, con la cual se incumplió”.

En este sentido, subraya que en casi 25 años del servicio “nunca se había dado la situación de contratar personal sin formación previa”, lo que califican de “auténtica locura”, así como de un “flagrante incumplimiento” del convenio colectivo, además de las bases de la convocatoria que “el propio director del CECOES, Moisés Sánchez, acordó y firmó”.

Desde el comité se quejan de que “esta irresponsabilidad” ha derivado además en “graves problemas” en el funcionamiento de la sala operativa ante al “desconocimiento” del personal de las herramientas, la metodología y los procedimientos de trabajo, así como de los recursos de emergencias existentes.

Asimismo ha conllevado un “incremento de carga laboral” para el resto del personal, ya que ha implicado “más estrés al ya existente” e incluso ha implicado a “situaciones de conflicto entre trabajadores que han llevado a la intervención del equipo mediador de conflictos”.

Por otro lado, acusan al director del CECOES de “faltas de respeto y consideración al personal a su cargo”. Todo ello entienden que “es motivo más que suficiente” para solicitar el cese de Sánchez.