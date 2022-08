Trabajadores de ambulancias paran su actividad dos horas al día en Las Palmas de Gran Canaria para poder comer

El Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias (Sites) Tasisa (Transportes Aéreos Sanitarios Isleños, S.A.) -una de las empresas adjudicatarias del contrato que presta el servicio en Las Palmas de Gran Canaria- ha decidido paralizar la actividad durante dos horas al día para poder comer: de 14.00 a 15.00 horas para el almuerzo y de 21.00 a 22.00 horas para la cena.

El pasado 4 de agosto, el sindicato expuso a la Dirección General de Trabajo que durante sus turnos, de 12 y 24 horas, los trabajadores de ambulancias en la capital grancanaria no disponían de un horario predeterminado para comer por la “falta de previsión y organización de la empresa”. Y solicitaba la paralización de la actividad para buscar una solución, dado el riesgo que supone carecer de ello, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía.

“Queremos recalcar que el hecho que se dificulte, niegue o no se haya establecido un horario de comida para turnos de 12 y 24 horas, es perjudicial para la salud los profesionales, la cual les puede provocar; desvanecimientos, alteraciones de conciencia, ansiedad, estrés, alteraciones metabólicas (hipoglucemia), psicológicas. Y también puede ocasionar que en el ejercicio de las funciones de movilización, inmovilización, traslado, manejo de cargas, conducción, asistencia sanitaria, el propio paciente o los viandantes, puedan salir heridos o perjudicados” detalla Karlos Pérez, enfermero, delegando de Prevención y secretario de Sites.

Los delegados de Prevención de Sites explican en un comunicado que ante la ausencia de respuestas por parte de la Dirección General de Trabajo, han decidido unilateralmente paralizar la actividad durante los horarios de comidas en sus turnos como un “acto de responsabilidad”. En este sentido, espera que la autoridad laboral realice las diligencias necesarias para que los profesionales del sector puedan realizar su trabajo sin riesgos para su salud y con seguridad.

Sites indica que buscaron en un primer momento “el consenso y el diálogo”, pero al ver que Tasisa no solo no atendían sus demandas, sino que divulgó entre sus plantillas el posible “cambio de turnicidad”, para no cumplir con el derecho de poder comer.

Cabe recordar que esta empresa es una filial canaria que pertenece a Health Transportation Group (HTG), formada en 2017 de la fusión las empresas que lideraban el mercado nacional y de Reino Unido en transporte sanitario, según especifica la compañía en su página web. Y desde 2021, pertenece al fondo británico especializado en infraestructuras Real Assets IM. Tasisa fue una de las principales adjudicatarias del concurso de ambulancias en Canarias, que prestan cuatro sociedades en el Archipiélago.

En concreto, ganó los lotes correspondientes a una zona de Gran Canaria y toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque posteriormente, una de las empresas licitadores que se fue de vacío, Atlantic Emergency, acudió al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que estimó sus demandas y ordenó anular la adjudicación a Tasisa de un lote en La Gomera y El Hierro y retrotraer el procedimiento hasta la presentación de ofertas.

Para Sites, la actitud de Tasisa “demuestra y pone en evidencia la piratería, la conducta represora y la política del miedo a la que están expuestos los profesionales del transporte sanitario en Canarias”. Para el sindicato, “la paralización de la actividad es una respuesta a una necesidad básica de los profesionales y un acto de responsabilidad.

Desde Sites invitan al resto de sindicatos y comités de empresas de Canarias a tener una postura valiente y sólida, pidiendo la unión para lograr que se garantice el tiempo de comida de los profesionales.