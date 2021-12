Trabajadores de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria amenazan con la huelga si continúan sin cobrar

El presidente del comité de empresa de Fomento Construcciones y Contratas (FCC) que gestiona la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, Fabio Rodríguez, ha señalado este martes que se sienten "utilizados" para ir contra el Ayuntamiento y ha trasladado el temor a no cobrar en Navidad.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones tras reunirse con los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PP, CC y Ciudadanos) en donde ha declarado que se trata de una situación "injusta" en la que son los empleados los encargados de resolver el problema.

El presidente del comité de empresa ha dicho que lleva dos años padeciendo este problema y pide que en los pliegos se garanticen condiciones para que esto no suceda porque "son 350 trabajadores que no han cobrado la paga de Navidad" en una situación "insostenible" para personas cuyo salario apenas alcanza los 1.000 euros.

La empresa les ha reunido, ha dicho, y ha alegado que no cobrarán sus salarios hasta que el Ayuntamiento no pague y que "ya sabemos lo que tenemos que hacer para cobrar" y eso es, a juicio del representantes de los trabajadores, "utilizarles para hacer el trabajo que ellos no hacen".

Al comité de empresa le interesa que "los trabajadores cobren al final de mes por su trabajo, que no han dejado de prestar", además de la incertidumbre de la irregularidad de los contratos, ya que "no sabemos si habrá concurso, ni a dónde reclamar", con trabajadores "en el limbo legal".

El portavoz de los empleados asegura que "esto no es su culpa" y aunque la concejala ha prometido ese pago todavía no ha llegado. "Si se mantiene así a final de año no se cobrará diciembre", ha apuntado Rodríguez, que ha dicho que, aunque no quieren llegar a la huelga, la convocarán en caso de sentirse obligados. "Los ciudadanos no se merecen eso", ha asegurado.

"Es un servicio esencial y no queremos dejar los residuos en la calle pero nos veremos obligados si la empresa no nos paga", ha abundado. El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, Francis Candil, ha señalado que este es el "suma y sigue" con los problemas del servicio municipal de limpieza en la ciudad, porque la corporación, ha dicho, "se mantiene al margen e incumple descaradamente la ley de contratos".

Mientras, ha dicho, el grupo de Gobierno continúa en una "huida hacia adelante" y en el pleno extraordinario celebrado este lunes "lejos de hacer autocrítica y resolver el problema de contratación, lo que hace es excusarse y seguir con promesas de las que nada hemos visto".

El portavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, ha señalado que "hay un grave problema en el área de gestión" y en limpieza "es algo que se extiende por años", pero también afecta a otras áreas como desigualdad, pobreza, tráfico o la MetroGuagua, que "hace aguas por todos lados", ha dicho.

Esta situación la sufren los trabajadores de limpieza es fruto, ha aseverado Sabroso, del impacto de una "nefasta gestión permanente "El Ayuntamiento debe garantizar que la ciudad esté limpia y sea segura y lamentablemente no es capaz de asegurar eso", ha concluido.

La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, ha señalado que este problema de gestión "ya lo tuvieron el pasado año" y se vuelve a repetir. "Hay que dotar de personal al servicio de contratación e intervención para sacar los pliegos adelante porque no se puede permitir que se ahogue a los trabajadores, a las pymes y empresas que trabajan para el Ayuntamiento", ha manifestado Cáceres, que ha pedido al Ayuntamiento que "ordenen la casa por dentro".