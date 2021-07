La ULPGC deberá admitir en el Máster del Profesorado a un ingeniero al que dejó sin plaza por no presentar la homologación de su título

La Justicia ha reconocido a un ingeniero al que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) dejó sin plaza en el Máster de Formación del Profesorado por no presentar la homologación de su título el derecho a ser admitido en el mismo. L. es titulado en Ingeniería aeronáutica y aeroespacial por la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y se preinscribió el año pasado en esta formación, habilitante para dar clases en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y necesaria para presentarse a las oposiciones de Educación o formar parte de las listas de empleo de la Consejería. La universidad desestimó la reclamación formulada por el afectado al apreciar que había quedado fuera de la lista de personas admitidas, por lo que inició el recorrido judicial con el fin de poder realizar estos estudios.

El Gobierno agilizará la homologación de títulos universitarios extranjeros para que se realice en seis meses como máximo

Saber más

La jueza estima que la norma permite que se acceda al máster sin esta homologación siempre que se acredite a la universidad un nivel de formación equivalente a los títulos españoles. De hecho, tomando como referencia el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen la ordenación de las enseñanzas universitarias, se refleja que para acceder a enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial, pero "podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios españoles", señala el documento.

La sentencia, que ya es firme, concluye que la instrucción que regula el procedimiento de acceso a las titulaciones de máster de la ULPGC para el curso 2020-2021 permitía con carácter general que los titulados extranjeros pudieran acceder a los mismos sin necesidad de homologación de su título y, además, "en ningún extremo" de dicha instrucción se establece que fuera necesario presentarlo. Se trata además de una advertencia que se realizó al demandante después de haber realizado la preinscripción. El afectado, de hecho, se inscribió en tres especialidades: Enseñanza de las Ciencias Experimentales, Enseñanza de la Tecnología y Enseñanza de la Economía, Empresa y Turismo. No obstante, centró su demanda en Enseñanza de la Tecnología ya que en las otras dos el motivo por el que no fue admitido es que no no se reunía la titulación necesaria.

Cambio de criterio

El fallo señala que aunque es cierto que "la admisión de títulos extranjeros no homologados es una potestad discrecional de la universidad", el ejercicio de esta potestad "tiene que tener un necesario reflejo en la instrucción reguladora del procedimiento de admisión, no siendo de recibo que en dicha instrucción se admitan las titulaciones extranjeras no homologadas y que sea con posterioridad a la presentación de la solicitud cuando la ULPGC invoque un criterio interno para rechazar la admisión del recurrente".

La magistrada del juzgado de lo contencioso administrativo número cuatro de Las Palmas de Gran Canaria también recuerda que "no es óbice" para la anterior conclusión la orden de 27 de abril de 2018 por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y profesores técnicos de FP, que sí exige para los aspirantes que la titulación obtenida en el extranjero sea homologada por el Estado. "No cabe confundir los requisitos para acceder al Máster con los requisitos para acceder a los procesos selectivos", remarca.

La jueza procede a la íntegra estimación de la demanda interpuesta declarando el derecho del afectado a ser admitido en el Máster Universitario de Formación del Profesorado de La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la especialidad de Enseñanza de la Tecnología con expresa imposición de las costas a la parte demandada.

Cabe recordar que las convalidaciones de estudios fuera del marco europeo están tardando más de dos años en España. El ministro de Universidades, Manuel Castells, anunció el pasado mes de marzo que el objetivo del Gobierno es que se resuelvan en un plazo máximo de seis meses. Debido a esta dificultad y a las trabas de la ULPGC el afectado en este caso se vio obligado a cursar este máster habilitante en una universidad privada. Por ello, su abogado, Álvaro Machín, afirma que no descartan solicitar responsabilidades patrimoniales.