Vulcanólogos ven una “posibilidad real de erupción volcánica” en una isla de las Azores, al norte de Canarias

La isla de San Jorge, en las Azores, reporta desde hace semanas movimientos sísmicos recurrentes, muchos de ellos sentidos por la población, propios de una erupción volcánica inminente. De hecho, el centro de vigilancia volcánica de las Azores ha elevado a 4 sobre 5 la posibilidad de que la isla portuguesa sea escenario de una crisis volcánica, quizá como al desencadenada hace meses en la isla de La Palma.

San Jorge forma parte del grupo central del Archipiélago de las Azores, Portugal, con una superficie total de 237,59 kilómetros cuadrados, 53 kilómetros de largo y ocho de ancho. En la actualidad, la isla cuenta con más de 10.000 habitantes que residen en sus dos municipios: Velas y Calheta.

El centro de vigilancia volcánica de Azores eleva a 4 sobre 5 la posibilidad de erupción en la isla de San Jorge. 🚩🚩🚩🚩 https://t.co/1wZlWMBIhH — Volcanes de Canarias (@VolcansCanarias) 24 de marzo de 2022

Tal y como ocurrió a principios de septiembre en La Palma, en San Jorge se están produciendo desde hace días enjambres sísmicos que han puesto en alerta a la ciudadanía, especialmente a la que reside en la zona oeste, en el municipio de Velas, donde se están registrando los epicentros de los terremotos.

Estas son las principales preguntas que Canarias resolvió a mediados de septiembre, cuando quedaban cuatro días para la erupción del volcán en Cumbre Vieja.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Cuando varios terremotos se concentran en el espacio y en el tiempo se produce un enjambre sísmico. ''Los temblores se producen muy juntos temporalmente formando una nube en el espacio y tienen un mismo origen'', apunta Blanco. En el caso de Cumbre Vieja, el origen ha sido una intrusión magmática. Mediante este proceso, el magma del interior de la tierra se introduce dentro de la corteza terrestre consolidada.

¿Cada cuánto tiempo se producen?

No hay una frecuencia. Según la doctora en Ciencias Físicas, depende del estado del sistema volcánico. En La Palma se han dado nueve desde el año 2017. En El Hierro se produjo una erupción submarina del volcán Tagoro en 2011. Tal y como explica María José Blanco, después de este episodio se produjeron seis reactivaciones posteriores que iban acompañadas por enjambres sísmicos.

¿Los enjambres sísmicos son síntoma de una gran erupción?

La responsable del IGN en Canarias es tajante: “La mayoría de enjambres sísmicos no terminan en erupción”. En el caso de El Hierro, los enjambres posteriores a la erupción vinieron acompañados por deformaciones en el terreno, pero no tuvieron “energía suficiente” para romper la corteza terrestre y alcanzar la superficie. El coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez, ya explicó que suponer que el enjambre sísmico de La Palma pueda dar lugar a una erupción volcánica es “adelantarse demasiado”. La probabilidad de erupción en los próximos cinco años es del 6%, de acuerdo con las declaraciones del científico. Si bien, Pérez subrayó que Cumbre Vieja es el edificio volcánico más activo de las Islas y que ha sido ya escenario de 7 erupciones históricas. Por ello, de darse una erupción volcánica en el Archipiélago, tendría lugar en este punto.

¿Cuáles son las fases de un proceso volcánico?

Los procesos volcánicos son dinámicos y tienen una evolución temporal, pero no existen fases establecidas. “No hay un guion. Es un resultado de un sistema complejo”, describe María José Blanco. En algunos casos, pueden comenzar con una sismicidad repentina, como ha sucedido en el pasado en Tenerife. “En un instante empieza un enjambre con terremotos muy frecuentes y pequeños que se concentran en un período mas o menos corto. Empieza y termina bruscamente”, añade la experta. En el caso de El Hierro, tras el mayor terremoto se dio una calma sísmica que no fue real. No hubo percepción de terremoto, pero después el proceso volcánico terminó en erupción. ''Depende del estado del sistema volcánico. Puede terminar o puede seguir evolucionando con terremotos más frecuentes y de magnitudes mayores'', apuntan desde el IGN.

¿Cuánto dura un enjambre sísmico?

No hay una duración fija. En El Hierro, los primeros enjambres fueron registrados en julio y la erupción tuvo lugar en octubre. “Algunas reactivaciones posteriores fueron muy intensas, pero duraron apenas unos días”.