Detenidas una mujer y su hija por negarse a usar mascarilla y escupir a un policía en Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad de Distritos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a una mujer de 49 años y a su hija de 17 por negarse rotundamente a hacer uso de la mascarilla cuando se encontraban paseando por el barrio de Vegueta de la capital, según ha informado el cuerpo en una nota de prensa en la que añade que una de ellas llegó incluso a escupir a un agente.

De esta manera, los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado lunes en la calle Dolores de la Rocha después de que los agentes observaran que una mujer y una chica se encontraban paseando sin llevar puesta la mascarilla, por lo que les requirieron para que hicieran uso de las mismas.

No obstante, lejos de colaborar, ambas mujeres, que resultaron ser madre e hija, hicieron caso omiso a las indicaciones y continuaron la marcha sin ponerse la mascarilla, según la Policía Local.

Ante esta desobediencia, los agentes tuvieron que requerirles su identificación para proceder a redactar una propuesta de sanción por el incumplimiento de la obligación de hacer uso de la mascarilla, encontrándose con la negativa rotunda de ambas a ser identificadas.

Además, pese a los intentos de los policías locales por que ambas personas accedieran a mostrar su documento de identificación, estas manifestaron no ser partidarias de usar mascarilla y no tener motivos para identificarse, mostrando a los agentes un documento no oficial por el cual manifestaban estar exentas de su uso, añade la nota policial.

Finalmente, pese a explicarle los funcionarios que si se negaban a mostrar su documento de identidad tendrían que acompañarles a una Comisaría para ser identificadas, ambas mantuvieron su negativa a colaborar, prestando una resistencia activa a los agentes, quienes tuvieron dificultades para que estas accedieran al vehículo policial y llegaron a escupir a uno de los policías y ocasionar daños en el vehículo policial.

Entonces, madre e hija fueron trasladas a dependencias policiales en calidad de detenidas por un presunto delito de desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad, además de un posible delito leve por los daños ocasionados al vehículo policial.

Finalmente, las mujeres han sido puestas a disposición judicial y la Policía Local ha levantado además las correspondientes actas de denuncia por incumplir la obligación de llevar puesta la mascarilla, por lo cual tendrán que afrontar multas de al menos 100 euros.

La Policía Local ha recordado que la desobediencia a los requerimientos de los agentes de la autoridad puede suponer desde una multa superior a los 600 euros, a penas de hasta un año de prisión en el caso de resultar detenido por los agentes policiales.