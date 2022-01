Hallado vació y volcado el bote del aventurero francés famoso por cruzar el Atlántico desde Canarias en un barril

Las autoridades buscan desde la semana pasada a Jean-Jacques Savin, un aventurero francés de 75 años que hace cuatro años saltó a la fama por lograr cruzar el Atlántico partiendo desde El Hierro, en Canarias, en una embarcación similar a un barril gigante. En esta ocasión, Savin quería atravesar el océano en solitario y a remo, y convertirse así en el "decano del Atlántico" y "burlar a la vejez".

La semana pasada, Savin, cuando se encontraba en los alrededores del archipiélago de las Azores, encendió todas sus balizas de socorro, por lo que se inició su búsqueda. El viernes se anunció que había sido hallado muerto dentro de su embarcación, una especie de canoa de ocho metros de largo por 1,70 de ancho que había sido encontrada volcada.

Sin embargo, según indica Euronews, esas informaciones han sido desmentidas, ya que la embarcación estaba vacía, según el buzo que la inspeccionó, añade esta misma fuente.

Savin había partido de Sagres, en el sur de Portugal, el 1 de enero, y cuando lanzó las señales de socorro estaba intentando llegar a la isla de Ponta Delgada, en Azores, en su sexto día de navegación.

El pasado 14 de enero publicó en Facebook que estaba celebrando su 75 cumpleaños. El día 19, sin embargo, reportó sufrir algunos problemas en su embarcación: "He estado teniendo problemas durante unos diez días: el sensor solar (que necesita cargar mi batería desaladora de agua) ha dejado de funcionar. Me veo obligado a usar mi desinfectante para manos pero me cuesta la energía física. ¡Ten la seguridad de que no estoy en peligro!", publicó.

Ahora, a través de esa misma cuenta, su hija anuncia que en el bote hallado volcado no se ha encontrado el cuerpo de su padre, como se dijo en un primer momento, y que la búsqueda continúa. Fue ella también quien anunció que su padre había activado las balizas por un "gran peligro" el mismo viernes y que se había activado la búsqueda "de inmediato en coordinación con los servicios de rescate marítimo franceses, portugueses y estadounidenses".