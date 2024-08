CC y PP avanzan para intentar replicar la censura del Puerto de la Cruz en Granadilla y Arico

El PP de Tenerife tiene muchas ansias de poder y no parará hasta seguir extendiendo sus cuotas en el mayor número posible de ayuntamientos de la Isla. Tras el éxito de la censura de este viernes en el Puerto de la Cruz, inverosímil para muchos hace pocos meses atrás por necesitar un acuerdo con una fuerza a la izquierda del PSOE (ACP) tras la casi mayoría absoluta de Marco González en 2023, los conservadores tinerfeños tratan de revertir algunos municipios en los que, curiosamente, gobiernan en la actualidad con los socialistas. Según confirman diversas fuentes del PP y CC a Canarias Ahora, es el caso de Granadilla de Abona y Arico, localidades del Sur con pesos económicos distintos, pero de relevancia comarcal y simbólica, sin descartar movimientos en contra del PSOE en Güímar y hasta en Icod de los Vinos (Alternativa Icodense cogobierna con el PSOE), aunque esta es la plaza, de momento, más complicada, según admiten estas fuentes y otras de distintas formaciones.

Por lo sondeado por este periódico, los avances más potentes se están dando en Arico y Granadilla. Según algunas de las fuentes, y como ocurrió en el Puerto de la Cruz, “se trabaja desde hace tiempo de forma muy prudente, con sigilo, despacio, pero, al mismo tiempo, con firmeza y se ha avanzado en las últimas semanas”. En principio, la idea es que el PP ocupe una Alcaldía de Arico que, en estos momentos, lleva Olivia Delgado, exsenadora socialista que, en 2023, volvió a quedarse a un solo edil de la mayoría absoluta (al obtener 6 ediles). Entonces, y ante la imposibilidad en ese momento de un acuerdo entre PP (2 concejales), CC (3) y Arico Somos Todos (2), Delgado optó por negociar abiertamente con los conservadores, que finalmente aprobaron un pacto que, a diferencia del suscrito en Granadilla, sí contó con el apoyo de las direcciones insular y regional porque no podían sumar con CC y AST no estaba por la labor.

Sin embargo, y por lo indicado por distintas fuentes, la situación ha cambiado y existen crecientes posibilidades de un acuerdo que desbanque, de nuevo, a Delgado de la Alcaldía, lo que ya sufrió con una censura en noviembre de 2019 apoyada por CC, PP y Primero Arico. Eso sí, aunque crecientes, esas opciones no están cerradas y aún quedan flecos, pero se está más cerca que hace meses, según lo trasladado. Lo que no ha trascendido es si el actual primer teniente de alcalde y portavoz del PP ariquense, Andrés Martín, será el nuevo mandatario local tras romper con su actual socio, aunque su nombre, por supuesto, es el más probable.

El caso de Granadilla es más difícil, pero las fuentes coinciden en que también se ha desencallado una posibilidad que parecía remota desde el pacto suscrito entre el PSOE de Jénnifer Miranda y el PP de los ediles Marcos Antonio Rodríguez y Bianca Cerbán, que fueron expedientados ipso facto en junio de 2023, justo cuando se confirmó que iba a compartir gobierno con los socialistas. En este caso, las elecciones las ganó el PSOE, con 11 ediles, seguido de la CC del exalcalde Domingo Regalado, con 10, el PP sacó esos dos y VOX, otros dos.

Como siempre que se ha quedado fuera por pactos que considera “antinatura”, Regalado ha presionado todo lo que ha podido a su partido y al PP para lograr el bastón de mando y, desde junio del año pasado, no ha parado. En principio, la negociación abierta con el PP, sobre todo con el presidente insular, el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, intenta convencer, al menos, a uno de los dos concejales para que propicien una censura que, eso sí, necesita el concurso, sí o sí, de VOX (requieren 13 firmas), aunque luego no entre en el gobierno… O sí, como ya ocurrió en Teguise hasta que el edil de ultraderecha en este municipio del norte de Lanzarote dejó el partido de Abascal, otra cosa son sus ideas. Pese a lo recalcado por Fernando Clavijo de que no pactarán con VOX, en esta localidad sí lo hicieron y con áreas de gobierno asignadas.

Este periódico intentó esta tarde, sin éxito, conocer la visión de la alcaldesa de Granadilla y si aún confía en que los dos ediles del PP seguirán retando al partido conservador y manteniendo el actual gobierno.

Sondeos en Güímar y muchos más obstáculos en Icod de los Vinos

La expansión del poder que busca el PP, que ya tiene la Alcaldía portuense pese a perder claramente con el PSOE en 2023 por el apoyo de un partido supuestamente a la izquierda de los socialistas, llega también al Valle de Güímar. Aunque su líder local y exalcaldesa, Carmen Luisa Castro, se mostraba a este periódico hace semanas pesimista, las fuentes consultadas sostienen que también se negocia un pacto con CC, que cogobierna con el PSOE desde 2019 (en 2023 incorporaron a la edil de Unidas Sí Podemos, Nayra Caraballero). En estos momentos, ocupa la Alcaldía el nacionalista Gustavo Pérez, que en el mandato anterior la compartió con Airam Puerta (PSOE). En principio, la sintonía entre ambos ha sido buena y, sobre todo, les une su rechazo a Castro, aunque no se descarta que pueda haber algún puesto para la exalcaldesa en otras administraciones superiores o, incluso, un acuerdo suficiente para que sumen PP y CC.

Las urnas de 2023 dejaron un Ayuntamiento güimarero con un PP con 9 ediles; el PSOE y CC, con 5 cada uno; NC-FAC, con uno, y USP, con otro. Hasta ahora, y por lo indicado por las distintas fuentes del PP a este periódico, Castro puede contar, además, con el apoyo de NC-FAC.

Mucho más complejo, aunque lo seguirán intentando, es el caso de Icod de los Vinos. En 2023, el joven Javier Sierra (exconcejal de Cultura con el PSOE que, tras perder las primarias locales por un voto, decidió formar su propio partido: Alternativa Icodense), logró ganar al alcalde nacionalista Francis González, al obtener 8 ediles frente a 7. Sierra ya se había convertido en líder de la oposición en 2019, pero siguió su estela triunfal y, con 33 años y una plancha con muchos jóvenes, se convirtió en alcalde gracias al apoyo de los dos ediles del PSOE, luego reforzado con un pacto con Pedro Martín para que entraran en el gobierno en diciembre pasado. No obtuvo la mayoría absoluta en el pleno de la toma de posesión (necesitaba 11 y logró 10), pero la falta de acuerdo alternativo le ha permitido gobernar desde entonces.

No obstante, el hecho de que CC (7) y PP (4) sumen 11 siempre ha supuesto un riesgo. Eso sí, diversas circunstancias dificultan mucho ese pacto. Sobre todo, que la portavoz del PP, Coromoto Yanes, había sido antes de CC y salió muy mal de este partido, principalmente por sus diferencias con Francis González, quien renunció al acta en 2023 tras su fracaso. Yanes, además, siempre ha considerado que el pueblo eligió a Sierra y que hay que respetar esa decisión, si bien en el PP trabajan ahora para intentar convencerla con puestos como el de senadora, si hay nuevas elecciones generales y Emilio Navarro deja su acta en la Cámara Alta y se centra en Santiago del Teide y en la presidencia insular del partido.

Sin embargo, el mayor escollo ahora para una censura a Sierra, que se muestra tranquilo precisamente por esto, es que el exportavoz local de Cs y concejal electo por el PP en 2023, José María Polegre, se pasó al grupo mixto justamente a finales del año pasado y no está de acuerdo con desbancar a Sierra. Pese a esto, las fuentes del PP consultadas no descartan que, con el tiempo, esta situación pueda cambiar, si bien se trata del municipio con menos riesgo de cambio brusco de gobierno tras el sorprendente en el Puerto de la Cruz entre el PP, CC y los que llamaban, hasta hace poco, “podemitas” y “comunistas” de ACP, algo que lleva pasando en San Juan de la Rambla desde junio de 2023 y ocurrió con CC y Sí Se Puede en Buenavista entre 2019 y 2023.