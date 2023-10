Pedro Martín asegura que “el sectarismo de CC” deja a Tenerife sin las carreteras que necesita

El PSOE Tenerife exige tanto al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; como a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que impulsen los proyectos de carreteras que se dejaron listos en la legislatura anterior y que, según su criterio, resolverían el problema de colapso de tráfico en la isla de Tenerife; especialmente en la TF-5 y en el municipio de La Laguna.

Así lo han manifestado en rueda de prensa Pedro Martín, secretario general del PSOE Tenerife; Luis Yeray Gutiérrez, secretario general del PSOE La Laguna; y José Luis Delgado, secretario regional de Transporte y Movilidad Sostenible.

Pedro Martín insiste en que Tenerife necesita un impulso a las infraestructuras viarias. “No puede ser que porque sean proyectos que impulsó el PSOE ahora Coalición Canaria no lo quiera hacer. Con ello, dejan a Tenerife sin las carreteras que necesita”. Por ello, apela al Partido Popular, socio de Gobierno en el Cabildo de Tenerife, a que lidere este asunto para que los ciudadanos de la isla de Tenerife “tengan las mismas oportunidades” que los del resto de Canarias.

El secretario general del PSOE La Laguna y alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez, manifiesta su preocupación porque “se intenta mandar un mensaje a la ciudadanía de esta isla confundiendo términos: no podemos hablar de movilidad en la isla de Tenerife sin antes hablar, alto y claro, de las obras de carreteras”. En concreto, muestra su especial preocupación porque “quienes representan ahora al Gobierno de Canarias hablan de van a retrasar aún más el inicio de obras importantes como la de la Variante de La Laguna”.

El alcalde La Laguna ha insistido en la “necesidad que tiene este municipio de finalizar, de una vez por todas, después de más de 50 años de exigencias, la Variante de La Laguna. Un proyecto que se ha trabajado coordinadamente con los técnicos tanto del Ayuntamiento de La Laguna como con los del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias y que viene a poner fin a las eternas colas que estamos padeciendo todos los usuarios de estas carreteras. Teníamos los estudios que acreditaban que esta obra, desde Guamasa a la Rotonda de Lora y Tamayo, era una solución definitiva”.

La pregunta que lanza Luis Yeray Gutiérrez al actual Gobierno tanto de Canarias como del Cabildo es clara: “¿Quieren impulsar este proyecto que pondrá fin a estos problemas o hay alternativas que se quieren poner sobre la mesa que no están consensuadas y que no se han presentado al Ayuntamiento de La Laguna?”.

Además, Luis Yeray Gutiérrez insiste en que en la movilidad de San Cristóbal de La Laguna es importante hablar de una obra necesaria que es el túnel de la Gorgolana, que viene a solventar el peso de más de 20.000 vehículos que está soportando ahora mismo Las Canteras, con el consiguiente impacto ambiental en el Macizo de Anaga. “Esta obra también la dejamos en el mandato anterior sobre la mesa de manera inminente”, remarca.

Por su parte, el secretario regional de Transportes y Movilidad Sostenible del PSOE y ex director general de Carreteras del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado, desmiente que sea necesario esperar un año a que termine el estudio sobre aves para empezar la contratación de las obras de la Variante o Circunvalación de La Laguna. Esto es porque el 30 de marzo de 2023 se emitió la resolución de contratación del estudio de impacto ambiental que iba caminando de manera paralela a la adjudicación de la obra, sin que tenga que retrasarse la misma.

A esto añade que, “cuanto más retrasemos la ejecución de este proyecto, más retraso vamos a generar en una obra que ya tenía 8 millones de euros consignados para arrancar la obra ya este año. Cada minuto que pierde el Gobierno en sacar a licitación esta obra son minutos de sufrimiento de la ciudadanía que permanece en las colas”.

El secretario insular del PSOE Tenerife, Pedro Martín, concluye que no se puede perder el tiempo y que deben concluirse aquellos proyectos de carreteras que Tenerife requiere para poder estar a la altura de las necesidades de su ciudadanía porque, “lo que no se puede entender es que teniendo todos los proyectos terminados, Coalición Canaria no los impulse y que el dinero de carreteras que le corresponde a Tenerife se vaya a otra isla donde sus presidentes o presidentas de Cabildo tengan un mayor liderazgo y determinación”.