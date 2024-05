Piden un “cambio urgente” de las normas del trasvase tras un nuevo envío automático de agua del Tajo al Segura

Castilla-La Mancha insiste en un cambio en las normas del trasvase, después de que se aprobase un nuevo envío automático de agua para el mes de mayo. Lo hace el Gobierno regional y también la Asociación de Municipios Ribereños, que ha asegurado que es necesario un cambio “urgente” para preservar los embalses de cabecera.

“Los embalses llenos están generando mucha actividad económica y no suponen un perjuicio para el río, puesto que hacen un uso no consuntivo del agua, al contrario que los intereses agroindustriales del levante”, resaltan desde la asociación, que afirma que es “ahora” cuando más se necesita el agua.

Borja Castro, presidente de la asociación, ha señalado que es el momento para “ratificar con hechos la apuesta por el desarrollo rural y el reto demográfico”. El colectivo destaca que todavía hay un “margen de mejora muy amplio”, pero que los turistas ya están volviendo a “disfrutar de la experiencia del Mar de Castilla”.

“Este ciclo húmedo es real, pero también es un espejismo, no se puede dilapidar el agua para riego teniendo otras alternativas cuando es difícil que se repita este escenario, que no lo hacía desde 2011”. Por eso, han insistido que el proceso para cambiar las normas del trasvase no puede “dilatarse” y que debe ser una modificación “realista” con las necesidades del río, “no con los deseos de los regantes ni los argumentos políticos del levante”.

Cinco sentencias judiciales

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha recordado que el Gobierno “no cejará en su empeño” de cambiar dichas reglas de explotación, así como en el cumplimiento de los caudales ecológicos del río Tajo.

Gómez, ha sostenido que hay que cambiar las reglas de explotación porque hay cinco sentencias judiciales que ponen de manifiesto la necesidad de que haya un caudal ecológico en el río Tajo. “Es curioso porque los caudales ecológicos están impuestos en todos los ríos de España, menos en la cuenca del Tajo y la cuenca del Ebro. Se ponen en la planificación del año 2023 y, curiosamente, el resto de regiones que tienen sus caudales ecológicos puestos en sus confederaciones no se quejan de sus caudales ecológicos, pero sí se quejan de los de la cuenca del Tajo”, ha lamentado.

Es en este punto en el que ha defendido que los caudales ecológicos son necesarios porque sin ellos “los ríos se mueren”. “Por lo tanto, Castilla-La Mancha no va a cejar en su empeño, no solo de que se modifiquen las reglas de explotación, sino de que se cumplan los caudales ecológicos”, ha agregado.

Régimen natural del río y régimen técnico de uso de embalses

La consejera ha reiterado que las reglas de explotación tienen que venir dadas por un régimen no solo natural del río, sino también con un régimen estrictamente técnico de uso de los embalses de cabecera, “porque son los únicos embalses de toda España que no tienen asignado un caudal de desembalse”.

“Eso quiere decir que, entonces, cualquiera puede hacer lo que quiera con ellos y, evidentemente, no se puede hacer lo que uno quiera con ellos”, ha manifestado, para agregar los embalses de cabecera tienen que aportar los usos de la cuenca para la cabecera “nos pongamos como nos pongamos”.

Se ha preguntado finalmente qué va a suceder si se modifican las reglas de explotación para poder cumplir los caudales ecológicos, para responder que lo que puede suceder es que el acueducto Tajo-Segura, en lugar de transportar una media de 360 hectómetros cúbicos al año, solo pueda transportar 80 o 100.

Lo que, bajo su punto de vista, no significa acabar con el trasvase, por lo que ha puesto de manifiesto que el Levante tiene el agua desalinizada, que puede utilizar y no lo hace “porque les resulta más cómodo utilizar el agua del trasvase”.

“Por lo tanto, esas reglas del juego no nos interesan a Castilla-La Mancha y con esas reglas del juego nosotros no queremos seguir jugando. Y desde luego, si se empeñan en dinamitar los caudales ecológicos, el Gobierno de Castilla-La Mancha no se estará quieto”, ha concluido.

Autorizado un nuevo trasvase de 27 hm3

La petición se produce después de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) haya autorizado automáticamente un trasvase de 27 hectómetros cúbicos (hm3) tras constatar que los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentran en el nivel 2 --situación de normalidad hidrológica-- en este mes de mayo, según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

De este modo, en aplicación de la normativa vigente, se ha autorizado este viernes un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 27 hm3 para este mes de mayo de 2024.

Tras la reunión telemática en la que se han analizado los datos del sistema Entrepeñas-Buendía, así como el resto de cuestiones tratadas habitualmente, se ha enfatizado en que, durante el pasado mes de abril, las aportaciones hídricas entrantes a Entrepeñas y Buendía fueron de 209,1 hm3, cifra que se sitúa en el segundo valor más alto de la serie histórica del trasvase para dicho mes.

Por otra parte, la aplicación semestral de la regla de explotación sigue indicando que el sistema se encontraría en esta misma situación durante todo el semestre.

También se han repasado los datos de la cuenca del Segura, donde se contabiliza un déficit de 17,5 hm3 para riegos y de 7,4 hm3 para abastecimientos del Taibilla, y para la cual el volumen en cabecera autorizado y pendiente de enviar es de 61,4 hm3, con datos a 1 de mayo de 2024.

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se ha informado sobre la superficie encharcada actualmente en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel próxima a 600 hectáreas, y se ha destacado la existencia de aportación superficial a través del río Gigüela, algo que no se producía desde el año 2013. Además, se ha presentado la solicitud de 0,57 hm3 para atender los abastecimientos a través de la 'Tubería Manchega'.