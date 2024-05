Castilla-La Mancha pide acelerar los cambios del trasvase e insta a Madrid a “repensar” su posición: “Tira piedras a su tejado”

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ponga “cuanto antes” sobre la mesa el documento de alcance con las propuestas para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que sirva para modificar la ley que lo regula.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado este jueves en rueda de prensa sobre de la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha a la consulta pública previa para modificar – vía real decreto- las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Una propuesta que ya ha elevado al Gobierno de España.

Lo ha hecho coincidiendo con el fin del plazo para que las entidades o personas interesadas pudieran presentar sus consideraciones, de forma previa, a la elaboración de un “documento de alcance” con las nuevas normas de explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS). Un documento que pasará a información pública antes de plasmarse en un Real Decreto.

Para que eso ocurra, la consejera castellanomanchega ha reconocido que pueden pasar “meses” y eso preocupa en Castilla-La Mancha.

Por eso ha vuelto a reclamar que se agilice todo el procedimiento en el que los plazos están más que superados desde que se oficializase la nueva planificación hidrológica del río, allá por febrero de 2023, incluyendo una disposición adicional que garantiza un caudal ecológico para el Tajo. Sin condiciones.

“Lo que queremos es que ese documento de alcance se ponga cuanto antes en información pública, que se analicen las consideraciones de la consulta previa”.

“Madrid debe repensar” su apoyo a quienes rechazan implantar caudales ecológicos

Mercedes Gómez cree que la Comunidad de Madrid “debe repensar y reflexionar” sobre su posición después de la decisión de sumarse a las consideraciones de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, todas ellas gobernadas por el PP.

La consejera castellanomanchega apunta que esas consideraciones son “políticas” y se alejan del espíritu técnico que se planteó tras la celebración del Consejo Nacional del Agua, el pasado mes de abril.

“No entiendo sus planteamientos, ni tampoco el de la señora Ayuso. Ha dejado a su suerte a Aranjuez que merece tener caudal ecológico en el Tajo a su paso por el municipio. Está tirando piedras sobre su propio tejado”. Y es que a Madrid le corresponde una reserva de 60 hm3. “Tanto que dice que necesita el agua… Si ese agua tiene que bajar por el trasvase, a Madrid tampoco lo tendrá”.

No entiendo el planteamiento de la señora Ayuso. Ha dejado a su suerte a Aranjuez que merece tener caudal ecológico en el Tajo a su paso por el municipio. Está tirando piedras a su propio tejado

Ha dicho que se desconoce la propuesta final de los gobiernos de estas comunidades autónomas, pero teme, por sus declaraciones públicas, que se limiten a rechazar el establecimiento de los caudales ecológicos en el río Tajo. Su implantación, recordaba, es obligatoria después de las cinco sentencias emitidas por el Tribunal Supremo en 2019.

“Las desalinizadoras solo entran en marcha cuando no hay otra opción. Mientras tienen el trasvase no las usan. Es así de triste”, afeaba la consejera, que se mostraba segura de que las propuestas castellanomanchegas son “consideraciones técnicas potentes para ser tenidas en cuenta por el Gobierno de España”.

“Hemos sido rigurosos. Los gobiernos del PP han presentado dos meses después un documento conjunto y han tenido tiempo más que de sobra para pensar, pero lo único que oímos decir es que hay que cargarse los caudales ecológicos porque no les viene bien. ¿Por qué no han recurrido los caudales ecológicos del Segura o del Júcar? Tenemos el mismo derecho a tener ríos vivos y protegidos con buena calidad del agua”.

De otro lado, la consejera de Desarrollo Sostenible se mostraba convencida de que ni Extremadura ni tampoco Portugal van a querer seguir perdiendo caudal en el río Tajo.

Castilla-La Mancha exhibe unidad entre PP y PSOE sobre las reglas del trasvase

Gómez ha exhibido hoy también la unidad de la sociedad castellanomanchega respecto al trasvase. Algo que dice “se avala en el Pacto regional del Agua de julio de 2018, donde estaba toda la sociedad castellanomanchega representada”.

Y no solo eso, la consejera ha aludido a la aprobación la pasada semana de dos resoluciones conjuntas de PP y PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha instando a cumplir ese pacto. Una alianza en la que no participa el tercer grupo político con escaños en el Parlamento regional, Vox, que sigue pidiendo más trasvases y más embalses.

Se tienen que respetar en todo momento las disposiciones de la planificación hidrológica de la demarcación española del Tajo relacionadas con los caudales ecológicos

El pacto de 2018 incluía la reclamación de Castilla-La Mancha para que en los balances hidrológicos de cada cuenca se incluyan los recursos de desalación en su totalidad. O que las transferencias de agua entre cuencas sean “un recurso extraordinario, exclusivamente destinado a momentos de necesidad de abastecimiento humano”. También recoge ese pacto que el ciclo integral del agua no solo tiene que conservar o mantener el buen estado ambiental de los ríos y acuíferos, sino recuperarlo si es necesario.

“Con esos mandatos hemos elaborado nuestras propuestas técnicas”, ha dicho la consejera. En su opinión, “se tienen que respetar en todo momento las disposiciones de la planificación hidrológica de la demarcación española del Tajo relacionadas con los caudales ecológicos”.

Hoy en Talavera de la Reina, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, y del Grupo Municipal Popular, Jesús García-Barroso han firmado las alegaciones que PSOE y PP van a presentar conjuntamente con motivo de la modificación de las reglas del trasvase Tajo-Segura.

También en Toledo capital, el alcalde del PP Carlos Velázquez decía ayer que las alegaciones de la ciudad pasan porque el río mantenga los caudales mínimos a su paso por la ciudad, aunque esos no son los caudales ecológicos que exigen las sentencias judiciales.

¿Qué pedirá Castilla-La Mancha?

Castilla-la Mancha incide una y otra vez en la necesidad de aplicar los caudales ecológicos que incrementarán en un 40% el agua del río a su paso por Aranjuez (Madrid), en un 72% en su paso por Toledo y en 80% por Talavera de la Reina. Para cumplirlo se requiere un desembalse mayor de agua hacia la cuenca del Tajo y no hacia el sureste español, decía.

Hay que llegar, dice, a los 8,86 m3 por segundo en Aranjuez, a los 17,25 m3 por segundo en Toledo y a los 18 en Talavera de la Reina. Ahora eso no se cumple. En Aranjuez el tránsito del agua es de 7 m3/segundo y tanto en Toledo como en Talavera no supera los 12 m3/segundo.

“El Tajo debe ser un río de verdad, un río vivo”, reclamaba la consejera, y para eso “hay que seguir manteniendo el principio de prioridad de la cuenca cedente”. Ha denunciado que “en ocasiones eso no sucede. Cuando hablamos de sequía y planificación casi, y sin casi, se establecen más restricciones para la cuenca cedente que para el Segura. Eso no puede ser. No puede ser para mantener sine die los trasvases”.

La comunidad autónoma pedirá que la reserva mínima no trasvasable sea superior a los 400 hm3 ahora establecidos, entre otras cosas “porque no se contemplan todas las necesidades de agua de boca de la cuenca cedente”. También se reclama “acomodar los niveles de situaciones hidrológicas excepcionales para que se produzcan lo menos posible” y así evitar el constante vaciado de la cabecera del Tajo que provoca “gran inestabilidad en los municipios del entorno e inseguridad a la hora de cumplir los criterios de abastecimiento para la cuenca cedente, incluida la Comunidad de Madrid”.

También se pondrá sobre la mesa la necesidad, para Talavera de la Reina y comarca, de “corregir” el incumplimiento del Plan Especial de Sequía el canal bajo del Alberche. “Le corresponde un nivel de agua que no se cumple si no se suelta más agua al Tajo desde la cabecera”. Esta comarca toledana, recordaba “es también cuenca cedente”.

Se pide garantizar el abastecimiento de los pueblos ribereños de la cabecera. “Ha de garantizarse para beber”, con al menos 3 hm3 de agua al año. Las obras de infraestructura para hacerlo posible ya están en marcha, recordaba.

Finalmente se pide asegurar, a través del trasvase, el agua para 300.000 personas en la cuenca del Guadiana. “Se encuentra en situación muy adversa por la sequía. Estos municipios no tienen agua en calidad y cantidad” y explicaba que la tubería manchega lo hará posible.

“Esté o no Teresa Ribera al frente, el ministerio lo tiene muy claro”

En una comparecencia de prensa monográfica, Mercedes Gómez ha repasado todo el calendario para implantar los caudales ecológicos en el río Tajo, el único junto al Ebro que no tenía por ley hasta 2023, tras la nueva planificación hidrológica aprobada en España con recorrido hasta el año 2027.

“Por primera vez se aplica en todas las masas de agua de la cuenca del Tajo”, decía. Y son 516 masas de agua las afectadas. Ha recordado también que la disposición adicional segunda de la planificación del Tajo establecía el plazo de un año para modificar las reglas del trasvase y ese tiempo ya ha sido sobrepasado. Con creces.

No solo eso, la consejera incidía en que la necesidad de cambiar las reglas del trasvase ya consta “en al menos en 13 disposiciones normativas desde que el trasvase fue aprobado en 1971”.

También se ha referido al compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de encargar al CEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, un documento técnico para acomodar las reglas del trasvase a los caudales ecológicos.

Fue el 19 de febrero de 2024 cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha envió una carta a la ministra Teresa Ribera instando a modificar las normas para explotar el acueducto y desde entonces los acontecimientos se han desarrollado en cascada.

La Comunitat Valenciana pidió la convocatoria de una mesa técnica que se celebró el pasado 7 de marzo y a la que acudieron representantes de Extremadura, Región de Murcia, Andalucía, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha. “En esa mesa se habló de la necesidad de exponer técnicamente cómo mejorar reglas de explotación”, recordaba hoy la consejera.

El plazo para presentar los documentos técnicos desde los distintos territorios afectados por el trasvase acabó el 27 de marzo. Solo Castilla-La Mancha presentó sus consideraciones. “Estaba claro que no tenían interés en que hubiese una propuesta técnica”, ha lamentado hoy la consejera castellanomanchega.

De forma posterior, el 4 de abril se convocó el Consejo Nacional del Agua. “Pusimos de nuevo sobre la mesa la necesidad de iniciar el procedimiento necesario para adaptar la planificación de la cuenca del Tajo y que se cumpliese el mandato de la disposición adicional segunda”.

El 19 abril se abrió un proceso de consulta previa, la inicial para modificar las reglas del trasvase. Un camino que se atisba todavía largo y con varias citas electorales de por medio.

De hecho, tras la cita con las urnas, en las elecciones europeas del 9 de junio, la actual ministra Teresa Ribera abandonará su puesto. Desde Castilla-La Mancha no se contempla con preocupación. “Esté o no Teresa Ribera al frente, el ministerio lo tiene muy claro”, zanjaba.