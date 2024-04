Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid se unen en las alegaciones a la explotación del trasvase

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid han presentado de manera conjunta las alegaciones a la revisión de las reglas de explotación del Tajo-Segura, “para que el trasvase se mantenga y se rija por criterios objetivos, en lugar de políticos. No queremos que la ideología decida sobre el agua, que es un recurso de todos los españoles”.

López Miras ha dado a conocer esta decisión durante el acto con motivo del 45º aniversario del trasvase Tajo-Segura, organizado por el Sindicato Central de Regantes (Scrats), y al que también asistió el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Para el máximo responsable de la Región de Murcia, “es un hito que, por primera vez, cuatro autonomías presenten unidas estas alegaciones, y lo hacemos con el fin de que predominen los criterios técnicos y científicos a la hora de establecer esas reglas de explotación”, ha recalcado.

El plazo para presentar las alegaciones a la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura finalizaba el próximo 2 de mayo, pero el Gobierno regional ya las ha enviado, y su propuesta ha sido refrendada también por los Ejecutivos autonómicos de Andalucía, Madrid y Valencia.

Estas cuatro autonomías “representan a más de 23 millones de españoles, es decir, casi a la mitad del país”, ha recordado López Miras, quien ha puesto en valor la importancia del Tajo-Segura para todo el país, y no sólo para el Levante.

Así, ha afirmado que “estos 45 años del trasvase son 45 años de éxito”, ya que “gracias al principio de solidaridad que supone esta infraestructura, los regantes han podido generar empleo, traer riqueza a nuestro país y alimentar a medio mundo”.

Además, López Miras se reafirmó en que “en España hay agua suficiente para todos, pero no hay un plan nacional, no hay voluntad de llegar a un consenso de país sobre el agua, y eso se debe a que el Gobierno central no está en lo importante”.

En cuanto a las amenazas que se ciernen sobre el futuro del trasvase, López Miras reivindicó el mantenimiento de esta infraestructura “vital para millones de españoles” y pidió al Gobierno de España “que no actúe de manera sectaria, ideológica y partidista” al promover el recorte de los caudales de agua.

Alegaciones presentadas

En las alegaciones presentadas se detalla que cualquier modificación de las reglas de explotación “no puede basarse en los caudales ecológicos fijados en el Plan de Cuenca del río Tajo”. El Gobierno regional defiende que esos caudales ecológicos se fijaron “sin criterio científico”, y así se detalló en la demanda que presentó en el Tribunal Supremo.

El documento presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico también expone que en ninguna de las cinco sentencias del Tribunal Supremo, incluidas en la información publicada por el Ministerio para la modificación de las reglas, se determina el caudal concreto que se debe fijar, señalan desde el Ejecutivo murciano en una nota de prensa.

Además, en las alegaciones pactadas por las cuatro comunidades también se explica que cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentren en nivel 3, la toma de decisiones sobre los trasvases a autorizar tiene que estar basada “en criterios objetivos”. Por ello, se pide incorporar el procedimiento denominado ‘regla del tercio’, en el que se tienen en cuenta los recursos disponibles en ese momento y la previsión de los dos siguientes meses.

López Miras ha agradecido al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, su presencia en Murcia para celebrar los 45 años del trasvase, y ha destacado que, con su labor, actúa como “defensor de los intereses de la Región de Murcia. Siempre está a nuestro lado en reivindicaciones que son importantes para esta tierra, pero también para todos los españoles”.