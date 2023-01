El alcalde de La Laguna y la patronal de la construcción de Tenerife piden iniciar “cuanto antes” las obras de la variante de la TF-5

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, y una veintena de empresarios del sector de la construcción en la isla, en el que han vuelto a reivindicar “la necesidad de iniciar cuanto antes las obras de la variante de la TF-5, una vía que transcurrirá soterrada en su mayor parte y que permitirá descongestionar el tráfico en el principal acceso a La Laguna”, en palabras del regidor municipal.

Tanto Luis Yeray Gutiérrez como Óscar Izquierdo insistieron en que la variante de la TF-5 “es una obra fundamental para La Laguna y para toda la isla. No es la solución definitiva pero sí un factor muy importante para ayudar a resolver el problema de las colas en la TF-5, además de suponer el cierre del anillo insular en la zona metropolitana”.

El alcalde de La Laguna opina que esta infraestructura “ayudará a solventar en buena medida los problemas de movilidad en el municipio, junto a otras actuaciones como la creación del Bus-VAO”.

¿Se solucionarán los atascos con esta obra?

Aunque el alcalde defiende que sí se solucionarán los atasco con la variante de la TF-5, meses atrás el el concejal de Ordenación del Territorio y director de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna, Santiago Pérez, dudaba de ello: “La variante de la TF-5 no va a resolver los graves problemas de movilidad insular, que competencialmente no le corresponde ordenarlos ni afrontarlos al Ayuntamiento. El actual colapso de carreteras está pronosticado hace más de 20 años y sus soluciones habrán de ser de largo plazo y no se resolverán recurriendo a la fórmula de más carreteras”, afirmó.