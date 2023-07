Quevedo cerrará su gira española en Tenerife

Quevedo cerrará su gira española el sábado 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona, en Tenerife, y las entradas se pondrán a la venta este lunes a partir de las 20.00 horas (hora canaria) en la plataforma de venta www.tickety.es .

La organización recomienda a los seguidores del artista grancanario que estén atentos a las redes sociales del evento y del artista para que no se queden sin su entrada. El recinto se dividirá en cuatro zonas diferenciadas destacando la entrada VIP Front Stage con el pase Early Entry, la entrada general y la entrada de grada.

Este concierto se enmarca en la estrategia de promoción turística de la isla para llegar a grandes públicos, incluyendo el sector más joven, y posicionan a Tenerife como un reclamo turístico de primer nivel.

'Donde quiero estar' es el primer disco del artista canario y en el que había puesto todo su empeño con el objetivo, según sus propias palabras, de que se convirtiera en “un disco para todos y para siempre”.

Repertorio

El álbum recoge 16 canciones, siendo la primera de ellas un discurso del rapero*Cruz Cafuné en referencia a los artistas canarios. Entre el resto de temas del disco destacan 'Sin Señal', 'Vista Al Mar', 'Punto G' y 'Playa del Inglés', cuatro temas que fueron los precursores de este disco, pues salieron en julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2022, respectivamente.

En 'Donde quiero estar' Quevedo ha contado con la ayuda de Linton, su productor de cabecera, y Ovy On The Drums, reconocido como uno de los mejores productores del panorama musical mundial -que ha trabajado con artistas de la talla de Karol G, Myke Towers o Piso 21-. En este proyecto también han trabajado Gio, Bluefire, KIDDO, Garabatto, Pedro Calderón y Marlku.

Entre todas las canciones del nuevo disco figura 'Me falta algo', que fue grabada en Estudio Uno por la Orquesta Nacional de España con un total de diez violinistas, cuatro contrabajos y las manos de Linton al piano. La obra fue compuesta por el propio Linton, en donde se sumaron para completar la producción KIDDO y Hugo Bechstein.

Asimismo, Quevedo quiso dar una*importancia vital a la parte audiovisual del proyecto, que vio la luz con un total de 16 videoclips inéditos que se pueden ver tanto de forma individual como en una película completa en YouTube. Para ello, contó con el trabajo de la productora Antiestático, con Nabil Ejey como productor ejecutivo y los directores Joaquín Luna y Alfonso Riera (El Cielo) y la dirección creativa de Vélodrome.

Según relata el propio artista, lo que trataba de mostrar con este disco era “la manera en la que busco y encuentro dónde quiero estar: en mi isla, con los míos, los que están ahora y han estado siempre. Es mi casa, donde me siento yo y donde no me falta nada”.

Colaboraciones

Este disco supone también uno de los principales buques insignia de Taste The Floor Records, sello independiente con el que trabaja el canario desde prácticamente el inicio de su carrera. Su trabajo se ha visto influenciado por la cultura musical de la isla, el Hip-Hop y los ritmos latinos principalmente. Además de su éxito en solitario, Quevedo se ha posicionado en la escena internacional colaborando con artistas como Duki y De La Guetto ('Si quieren Frontear'), Ed Sheeran ('2 Step'), Rei ('Fernet'), Polimá Westcoast y Mora ('Lacone'), Bad Gyal ('Real G'), Mora ('APA'), Karol G ('Pero Tú'), Maikel Delacalle ('Mi Nena Remix'), Lola Índigo ('El Tonto'), Jhayco ('Mami Chula'), Cruz Cafuné ('Sangre y Fe'), entre otros.