La Laguna actuará para revertir los bienes inmatriculados por la Iglesia a sus dueños

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, iniciará de manera inmediata reuniones con la Iglesia para esclarecer la titularidad de los bienes inmatriculados en el municipio, el de mayor cuantía en Canarias con 25 registros, y revertir "cuanto antes" la propiedad a sus legítimos dueños.

Luis Yeray Gutiérrez ha indicado que, desde que tuvo conocimiento de la revisión que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho de los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, consideró "de justicia" esclarecer la titularidad, máxime cuando es el municipio con mayor número de inmuebles registrados por la Iglesia en el archipiélago.

Entre ellos figuran viviendas, edificios enteros y espacios públicos como plazas, y el Ayuntamiento de La Laguna está procediendo a estudiar los datos porque en la relación facilitada por la Conferencia Episcopal no se acreditan en algunos casos las parcelas y se proporcionan datos "escuetos", ha indicado el alcalde.

"No se trata de una disputa con la Iglesia, antes al contrario, ni queremos ir a una confrontación, puesto que la relación es de respeto total y absoluto, pero es cierto que muchísimas personas han trasladado al Ayuntamiento su preocupación porque las inmatriculaciones han dejado desamparados a sus legítimos herederos", ha subrayado.

En los últimos dos años el grupo de gobierno en La Laguna ha mantenido reuniones con la Iglesia para trabajar "en una línea de consenso" en este ámbito y en relación con inmuebles específicos, pero ahora se tratará de impulsar "en un clima de entendimiento y total respeto el que quede por escrito la titularidad de los bienes", ha argumentado el regidor.

Este asunto ha sido debatido por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, que ha acordado presentar una moción al pleno de la corporación municipal para intentar recabar el respaldo del resto de fuerzas políticas a las reuniones que se emprendan en este ámbito.

No obstante, y con independencia de si la citada moción logra el apoyo unánime o no, las reuniones bilaterales con la Iglesia para esclarecer la titularidad de los inmuebles se producirán cuanto antes porque, ha insistido el alcalde de La Laguna, "no hay tiempo que perder y hay que contrarrestar de alguna forma el que durante muchísimo tiempo" no se ha tenido la información necesaria para "devolver los bienes a sus legítimos herederos".

Por su parte fuentes del Ayuntamiento de El Rosario indicaron que están intentando dilucidar si la relación de media docena de viviendas unifamiliares y dúplex que figuran en la relación de la Conferencia Episcopal son propiedades registradas en dicho municipio pero pertenecen al de Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo el Obispado de Tenerife ha señalado en un escrito remitido a EFE que la Iglesia "no tiene ningún interés en apropiarse de lo que no es suyo" y ha señalado que las incidencias detectadas por el informe de la Conferencia Episcopal referidas a 32 casos en la Diócesis se refieren a inmuebles de los que no se pudo comprobar íntegramente si existían títulos anteriores que aportaran garantías sobre la propiedad.

Aún así, ha proseguido el Obispado, "seguimos dispuestos a la realización de cualquier verificación".