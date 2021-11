Un macrobotellón deja el parque de la Mesa Mota "hecho una porquería" este fin de semana

Botellas de alcohol, bolsas de plástico y todo tipo de deshechos fue lo que se encontraron los agentes de limpieza del Ayuntamiento de La Laguna este domingo en el parque de la Mesa Mota, después de que jóvenes y no tan jóvenes disfrutaran de un fin de semana de botellón en el popular paraje natural. "Lo han dejado todo hecho una porquería", sentenció el concejal de Medio Ambiente, José Luis Hernández.

El Cuadrilátero de La Laguna, decretado zona de riesgo para la salud pública por los macrobotellones

El representante político señala a este periódico que la situación que se viene dando en el parque "preocupa" al equipo de gobierno de La Laguna. No obstante, considera que se trata más bien de fiestas puntuales, propias de estas fechas, organizadas por las facultades y, en el caso de este fin de semana, por coincidir con la Fuga de San Diego. Hernández no relaciona estos botellones con los reportados en el Cuadrilátero hace algunas semanas y que pusieron en pie de guerra a los vecinos y vecinas de esta zona. "No hay constancia de que los hechos en Mesa Mota tengan relación con el frenazo de los botellones en el Cuadrilátero", quiso puntualizar.

Pese a todo, el concejal advirtió de que, si este fin de semana vuelven a repetirse unos hechos similares, "se tomarán medidas particulares" en el parque, para que no se vuelvan a producir hechos vandálicos en un espacio que aspira a convertirse en parque periurbano. "No vamos a permitir que se destruya esta zona después de las acciones realizadas y las inversiones hechas hasta ahora para su reforestación", concluyó.

Por su parte, la Asociación Sindical Independiente de Policías Locales de Canarias (ASIPAL-CSL La Laguna), que ha denunciado la inseguridad y los destrozos generados este sábado en esta zona del municipio, criticó "la pasividad" del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y del concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Marrero, ante estos hechos. Tal y como señalan desde el sindicato, en esa jornada solo se contó con un dispositivo policial compuesto por dos policías por el día y "ninguno por la noche".

Al respecto, el concejal de Medio Ambiente señaló que tanto este como todos los fines de semana anteriores se realizaron "las rondas habituales por parte de los cuerpos de seguridad".

Inseguridad, alcohol, drogas,destrozos y basura en la Mesa Mota ante la pasividad de @LuisYeray_Psoe @AlejandroMC_LL en el @aytolalaguna_es



Miles de jóvenes se congregaron de nuevo ayer en el parque y el dispositivo policial fue de 2 policías por el día y ninguno por la noche. pic.twitter.com/DtDsAqSI9Z — ASIPAL-CSL LA LAGUNA (@AsipalLaguna) 14 de noviembre de 2021

Cabe recordar que el alcalde anunció el pasado 21 de octubre, tras una reunión de coordinación para acabar con los macrobotellones en el Cuadrilátero, que el Gobierno de Canarias había decidido decretar esta zona como "de riesgo para la salud pública", una herramienta jurídica que facilitaría el trabajo de la Policía Local y Nacional. "Desde ahora, los agentes podrán requisar desde sustancias alcohólicas hasta dispositivos de sonido", indicó en la rueda de prensa posterior al encuentro. El objetivo era acabar por fin con los ruidos y las aglomeraciones que mantienen en vilo a los vecinos y vecinas del lugar.