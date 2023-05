La sede del PSOE en La Laguna amanece cubierta de pintadas: “Amigo del Tito Berni”

El PSOE de La Laguna, en Tenerife, ha condenado este jueves el “acto vandálico” cometido contra la fachada de su sede durante esta madrugada. Según ha indicado el partido, se pintó con pintura negra el exterior del inmueble, sobre los carteles de su candidato a la Alcaldía (y actual regidor municipal) Luis Yeray Gutiérrez. Además de tachar la cada del candidato, se puede leer “amigo del Tito Berni”.

“Este tipo de acciones, que no suceden por primera vez, son en realidad un ataque contra los procesos democráticos”, explica la formación. “No tiene justificación alguna que quienes supuestamente creen en la democracia lleven a cabo estos actos inaceptables”, añade.

El PSOE de La Laguna manifiesta que “la democracia es libertad de manifestación y de expresión, pero nunca puede estar relacionada con la violencia. Por lo tanto, este partido está estudiando la posibilidad de denunciar este ataque ante las autoridades competentes para proteger, fundamentalmente, la convivencia y el civismo, también durante los procesos electorales”.

Desde el PSOE de La Laguna se ha reiterado que no hay causa que pueda justificar el uso de la violencia y ha recordado que no es una libertad que se pueda apropiar ninguna fuerza política. Por último, el PSOE de La Laguna ha invitado a defender las ideas donde debe hacerse, que no es otro lugar que en las urnas el próximo 28 de mayo.

Pintadas también en Santa Cruz de Tenerife

Días antes, los carteles electorales del partido en una céntrica avenida de la capital isleña también fueron vandalizados. En este caso fue la propia candidata a la Alcaldía, Patricia Hernández, quien compartió en sus redes sociales varias fotos de un individuo mientras arrancaba parte de los carteles colocados en la céntrica Avenida Veinticinco de julio. El hombre lucía en su ropa una bandera de España con el águila franquista. “Señor con el águila en la camiseta, ya sabemos que la democracia no le gusta mucho y mis carteles menos pero le tengo una mala noticia: Somos Más. Vuelva a la Caverna”, escribía la candidata socialista en Twitter.

Ya entre las respuestas a su tuit algunas personas mencionaban que también en La Laguna se estaban vandalizando los carteles del PSOE y también los de Unidas Sí Podemos.