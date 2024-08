PP, CC y ACP presentan su pacto como sólido y trabajado hace meses ante la “emergencia” política en Puerto de la Cruz

Los tres líderes de los partidos en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que presentaron este jueves una moción de censura contra Marco González, alcalde socialista desde 2019, aseguraron en la mañana de este viernes que el paso dado trasciende las ideologías, que lo han trabajado “en profundidad” desde hace meses, que tiene cimientos “sólidos” y que no es reversible, según recalcó Alonso Dionisio Acevedo (CC). Este concejal, además, insistió en que tiene el aval del partido a escala regional e insular, se muestra convencido de que el acuerdo fraguará en un cambio de gobierno y niega que puedan dar marcha atrás, pese a las conversaciones de Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres para buscar alternativas ante posibles consecuencias en ciudades como La Laguna, donde el PSOE cogobierna con CC.

Según lo anunciado este jueves, el reparto de áreas acordado entre los nuevos socios portuenses deja al PP con la gestión de Administración General, Régimen Interior y Policía, que, por lo indicado, puede recaer en el nuevo alcalde potencial, Leopoldo Afonso. Asimismo, los conservadores se encargarán de Hacienda, Contratación Pública, Patrimonio y Recursos Humanos, así como del área de Turismo y Promoción Cultural, la de Acción Social, Educación, Juventud y Bienestar Animal. Además, suma el Complejo Costa Martiánez, Playas, Aparcamientos Públicos, Cementerio y Museo Arqueológico, aparte de Fiestas, Mercado y Desarrollo Tecnológico, así como Infancia, Mayores y Discapacidad.

Por su parte, CC se encargará de Servicios Generales, Desarrollo Comercial, Comercio, Industria y Sector Primario, mientras que ACP llevará sus actuales concejalías (Ciudad Sostenible, Participación Ciudadana, Empleo, Deportes y Promoción de la Salud, entre otras), aparte de sumar Igualdad y LGTBI+.

Durante la rueda de prensa celebrada en el hotel Tigaiga, los tres partidos recalcaron que se trata de un pacto de “emergencia” política en pro de Puerto de la Cruz ante la actual situación de “gestión nefasta” del PSOE, contaminación, malos servicios, falta de limpieza, problemas en patios de colegios, escasos medios de la Policía Local y otros ejemplos de mal gobierno, según expuso al comienzo de la comparecencia Leopoldo Afonso.

“Agradezco a ACP y PP que hayan dado este paso valiente, de compromiso para con todos nuestros vecinos y que busca, de manera conjunta y dejando de lado los colores políticos, que el Puerto avance y recuperar la etapa dorada que vivimos hace años y que Marco González se ha encargado de destrozar y hundir en un pozo”, afirmó el líder actual del PP local. Sentado entre los otros dos portavoces, posición que luego fueron ocupando Hernández y Acevedo, el hermano del vicepresidente insular, Lope Afonso, insistió en que “el PP es un partido serio, responsable, con vocación real de servicios público y que busca la revitalización de municipios como el Puerto, que se han visto perjudicados por la mala gestión de González y el PSOE”.

Luego, y en la intervención más larga y con contenido político, David Hernández (ACP) recalcó que el PSOE no ha desarrollado “ni una política de izquierdas en el Puerto desde 2019 y quien sepa cuál, que me lo diga, que nosotros hemos estado aquí. ACP sigue siendo la izquierda en este nuevo pacto”, remarcó. A su juicio, la exigencia de los socialistas de renovar el pacto con una cláusula que obligaba a los dos socios a votar lo mismo en los plenos ha sido una de las claves de su ruptura, pues “nos hace concluir que no son demócratas”. Esto se exigió tras la abstención de ACP ante dos modificaciones de créditos por casi un millón de euros para el área de Fiestas en el pleno de finales de abril.

Hernández reiteró los argumentos ya indicados el jueves y agradeció al PP y CC “algo que, para la Asamblea, es lo más importante del pacto: que hayan respetado, punto por punto, palabra por palabra, el acuerdo firmado con el PSOE en junio de 2023. Vamos a hacer políticas de continuidad, como no puede ser de otra manera. Hemos firmado un documento sobre los grandes compromisos a los que hemos llegado frente a los problemas y el abandono de las prioridades del municipio. Lo que queremos es seguir trabajando en lo que hemos comenzado este año y este nuevo pacto lo va a permitir, pues es, ante todo, democrático y de emergencia. Sin las ideologías y partidos por delante, sobrepasa a las formaciones y se centra en las necesidades de los vecinos y vecinas del Puerto de la Cruz”.

Líneas y puntos principales del acuerdo de gobierno

En los próximos días, las tres formaciones publicarán el documento suscrito (“de veinte y pico páginas”, desveló un Hernández muy celoso de que la prensa no viera nada de ese texto de momento), aunque el portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense adelantó algunos puntos y líneas de actuación, como “reconducir la situación de los recursos humanos en el ayuntamiento, pues no se puede abandonar un consistorio porque, si no, las políticas públicas no pueden desarrollarse y existe falta de prioridad en fortalecer el personal. Por ejemplo, el archivo municipal no tiene a nadie desde hace 4 meses”.

Otro acuerdo, según desveló, “es para que no se siga con las concesiones y contratos caducados y en precario porque se encarecen y no se prestan como se debe, Asimismo, y esto es muy importante para ACP, pues es de lo que hemos carecido en este primer año del nuevo mandato, habrá financiación para iniciativas que ya tienen redactados sus proyectos de ejecución, como la renaturalización del barrio de San Antonio (algo para lo que es clave el apoyo del Cabildo y Gobierno regional), el aparcamiento de la plaza de Europa (en el anterior mandato, hasta en tres ejercicios pedimos ayudas al Gobierno y Cabildo para esto y nunca se nos prestó), el proyecto de Los Cachazos (otro gran pulmón), la antigua estación de guaguas, que puede ser el que más cambie la ciudad en los últimos años (tenemos solo un proyecto de viabilidad) y queremos que, en los próximos meses, esté demolido el edificio”.

Además, se refirió a la mejora del dique que ha desaparecido del muelle y por la que entra agua (3 millones) y “la mejora de la calle Pelinor (hemos exigido que se realice cuanto antes) para que los vecinos y vecinas puedan tener un recurso alternativo habitacional. Hemos trabajado también en aspectos más sociales, como la creación de una empresa de integración social y nos parece importante, también, adquirir un compromiso para los usos de la futura, casi presente, piscina (centro insular de deportes acuáticos) para que no solo los clubes, sino que los vecinos tengan un trato diferencial para su uso, algo que no estaba garantizado hasta ahora”.

Sobre algo que presentó como “más ideológico”, anunció que, en línea con el Ayuntamiento de Candelaria, los concursos de belleza infantil se sustituirán por una gala de la infancia, “algo que rechazó el PSOE”. “También ha sido importante –dijo- que se mejore el transporte público en la ciudad, sobre todo haciendo definitiva la nueva línea de La Vera o que haya una desviación de la del Botánico para que llegue a Luis Rodríguez Figueroa”. En vivienda, abogó por crear, “al menos, dos bolsas de casas sociales en el municipio, pues ahora sale una oportunidad con el decreto del Gobierno regional, así como un compromiso con los colegios, ya que se encuentran en un estado, como poco, preocupante, por lo que elaboraremos un plan integral de mejora. Asimismo, se ha trabajado en estos años sobre las viviendas sociales de La Vera y El Tejar, proyecto que queremos presentar en la UE para mejorar las condiciones de estas casas y convertirlas en viviendas de clase A. Tendrá tres fases, pero nos hemos comprometido con, al menos, la primera”.

Según recalcó, con el gobierno actual “no hay ningún modelo de ciudad, ni de derechas ni de izquierdas, No hay políticas programadas, sino basadas en la cantidad y no en la calidad. Llevamos años trabajando en una ciudad sostenible con un documento muy avanzado con el que se comprometen el PP y CC, que sé que hacen un gran esfuerzo con la firma de este pacto”.

Por su parte, Alonso Acevedo (CC) insistió en que es un acuerdo “con columnas muy fuertes y riguroso. No ha nacido de buenas a primeras, sino que lleva tiempo trabajándose y se hace contra la nefasta y nula gestión del alcalde, por no priorizar a las personas y a la ciudad en sí, que ha dejado totalmente de lado. Es un pacto en el que se trabajará de forma seria y, sobre todo, leal. Se ha llevado todo con mucho sigilo y tranquilidad, no ha salido nada”, desveló. “El comité local del Puerto de la Cruz ha tomado esta decisión con el total apoyo del regional e insular. Vamos a trabajar porque esos proyectos firmados salgan adelante con el apoyo exterior”.