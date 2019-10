Zambudio se despacha contra Vidina Espino: "Ella y Teresa Berástegui son las responsables de lo que ha pasado con Ciudadanos en Canarias"

La primera teniente alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, se ha despachado este miércoles contra la diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino. Desde su punto de vista, "Espino y Teresa Berástegui son las únicas responsables" de la crisis que atraviesa el partido en el Archipiélago, ya que la formación política "concentró en las Islas el poder en dos personas que no están preparadas".

El 14 de octubre, la Justicia suspendió la expulsión de Zambudio y del concejal Juan Ramón Lazcano, después de que fueran expedientados y expulsados del partido por suscribir un pacto con el PSOE que dio la alcaldía a Patricia Hernández. Zambudio señaló en una entrevista ofrecida a Radio Marca Tenerife que ha pedido judicialmente una rectificación por parte de Vidina Espino. "Además de incumplir el reglamento, sabía lo que estaba haciendo, por lo que es algo personal. Hasta que no haya rectificación, no hay marcha atrás", asevera. Por otra parte, está segura de que ella y Espino "no pueden cohabitar".

Asimismo, a la concejala le ha sorprendido no obtener una respuesta por parte de Ciudadanos en el ámbito nacional. "Hay un auto y, desde el 15 de junio, nadie se ha puesto en contacto conmigo aunque hayan venido aquí, se han reunido y a mí nadie me ha llamado tras cinco años en el partido", apunta. Zambudio ha confesado que le gustaría hablar con Melisa Rodríguez: "No creo que en estos años haya tenido ningún problema conmigo. Mi relación con ella ha sido de apoyo incondicional".

A pesar de ello, considera que aún es posible reincorporar a los afiliados de Tenerife y Gran Canaria. "Todos se van porque no están de acuerdo con el trato a los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife", opina. "La legislatura es muy larga, y el 10 de noviembre va a ser importante. Las encuestas ahí están y van a pasar cosas porque la política está viva".

Santa Cruz de Tenerife, la ciudad "más aburrida"

La concejala también habló sobre la situación en la que se encuentra la ciudad capitalina. "Según Trip Advisor, Tenerife es la ciudad más aburrida de España. Como consecuencia de los excesos, la capital pasó de ser un disparate a casi ponernos una sanción por respirar. Hay que llegar al término medio", valora. Zambudio considera que el propósito es tener ocio, pero con unos límites para que "los chicharreros puedan cohabitar".