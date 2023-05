Patricia Hernández (PSOE) promete construir aparcamientos públicos en Santa Cruz de Tenerife, los “primeros en 30 años”

Patricia Hernández, candidata del PSOE a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, se ha comprometido a la creación de una nueva zona de aparcamientos en el barrio de Nuevo Obrero, la primera pública “en 30 años y que se construirán conmigo de alcaldesa”. Destacó en una rueda de prensa que el solar de propiedad pública sobre el que pretende construir los aparcamientos es una ubicación estratégica donde “convergen miles de viviendas sin aparcamiento, la zona del tranvía y las proximidades del Hospital de La Candelaria”.

En la actualidad, el exceso de vehículos ha saturado tanto las aceras como las calles, “inundando el barrio y dejando escasos espacios para el paseo y la convivencia”, lamenta la candidata. Se trata de una grave problemática que afecta a 131.975 viviendas en la ciudad que carecen de espacios de aparcamiento y a las decenas de miles de tinerfeños que visitan la capital de la isla.

“Proponemos hacer lo que no ha hecho el ayuntamiento en los últimos 30 años: construir plazas de aparcamientos incluidos en el Plan General de Ordenación y no ejecutados”. La creación de esta zona de aparcamientos supondrá el inicio de una estrategia en la que se combinarán aparcamientos públicos disuasorios con aparcamientos para residentes junto a una adecuada red de transporte público, en una alternativa viable al uso del automóvil privado. El objetivo de Hernández es que no todos los coches que vengan a Santa Cruz aparquen en el centro de la ciudad. La propuesta de Nuevo Obrero es un ejemplo de política de movilidad que Hernández realizará desde la alcaldía.

La combinación de transporte público, en los que se incluyen los servicios de taxis, guaguas, el tranvía incentivará a las personas a dejar sus vehículos de forma cómoda en Nuevo Obrero y utilizar el transporte público para acceder a los servicios que ofrece la ciudad de Santa Cruz“ explica la candidata.

Patricia Hernández aseguró que este es el primer paso concreto en los últimos 30 años para abordar la falta de aparcamientos en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, se contemplará la creación de nuevas plazas de aparcamiento destinadas a los residentes, como parte de una estrategia de movilidad para resolver el déficit de 20.000 plazas de aparcamiento también presente en otros barrios de la ciudad como La Salud, Duggi, Los Gladiolos, La Salle, El Toscal, Salamanca, Uruguay, entre otros.

Hernández contará también con un solar anexo para crear un aparcamiento en un entorno que se acerca a los 8.000 metros cuadrados.

Durante décadas, esta situación ha sido conocida y Hernández recuerda que, en el marco del Plan de Movilidad del PGO que se encuentra en tramitación, también se recoge esta problemática. Su compromiso con la mejora de la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos se refleja en esta iniciativa, que marca el inicio de un cambio de tendencia en la ciudad en unión a una política de transporte público potente