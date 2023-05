Más limpieza, viviendas públicas y aparcamientos, las promesas electorales para los barrios de Santa Cruz de Tenerife este 28M

A pocos días de las elecciones del 28 de mayo, todos los ojos están puestos en las propuestas de los candidatos para cada uno de los ayuntamientos. En Santa Cruz de Tenerife, los partidos con actual representación han desglosado sus “promesas” electorales y han desarrollado qué medidas implementarán una vez lleguen al poder de la administración local.

El candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife quiere que la ciudad compita con Vigo en iluminación navideña

Más

Las viviendas públicas y la limpieza de la ciudad son dos elementos clave en los programas electorales debido al contexto actual en el que se encuentra Santa Cruz. Pero sin duda, los 80 barrios que conforman la capital tinerfeña, están más que nunca en el punto de mira.

PSOE: “500 viviendas públicas y baldeo diario”

La candidata a la alcaldía de Santa Cruz, Patricia Hernández, se ha comprometido a construir 500 viviendas públicas si es elegida alcaldesa.

Desde la formación explican que se trata de una importante respuesta política a “la crisis de la vivienda que atraviesa el municipio de Santa Cruz”. Para Hernández, la cesión de terrenos del Ministerio de Defensa para la construcción de vivienda supone un paso valiente para afrontar la crisis de vivienda que atraviesa España y que supone un coste muy bajo para las arcas públicas. “500 viviendas públicas en Santa Cruz después de que en 30 años solo se hayan construido 44. Y la primera piedra se puso conmigo de alcaldesa”, denuncia.

Este es MI barrio, el barrio de San Antonio en Ofra. Y sí, aquí también necesitamos un cambio para que el barrio esté limpio, para que se acaben los parches en el asfalto, para que tengamos lugares de encuentro… Esta vez te lo cuento yo. ¡Vamos a hacerlo, San Antonio!… pic.twitter.com/gQcKDaDdYG — Patricia Hernández (@PatriciaHdezGut) 23 de mayo de 2023

Con respecto a la limpieza de la ciudad, otro de los temas polémicos en Santa Cruz, Patricia Hernández asegura que tomará medidas inmediatas para garantizar un servicio de limpieza digno y eficiente a partir de mayo. “La falta de higiene y limpieza en nuestras calles y plazas afecta al bienestar de toda la ciudadanía. La ciudad no se puede disfrutar si no está limpia, si sus servicios de limpieza no cuentan con el personal y los medios suficientes. Santa Cruz estará limpia y hermosa como la recordamos de hace años”, promete la socialista.

Las Delicias es un barrio emblemático, orgulloso, que quiere estarlo también de sus espacios públicos. Los quieren limpios, accesibles, con sombra, sin cinta americana que sostengan los columpios, quiere actividades en el barrio, quiere que el césped del campo de fútbol deje de… pic.twitter.com/NsOszWozSp — Patricia Hernández (@PatriciaHdezGut) 18 de mayo de 2023

Hernández ha denunciado en varias ocasiones “la situación” que padece la ciudad en materia de limpieza, por ello se compromete a garantizar un servicio constante y duradero durante todo el año, sin esperar a periodos electorales para limpiar la ciudad: “Si solo limpiamos durante los periodos electorales, nunca conseguiremos que la ciudad esté limpia”.

“En los barrios se dice con rotundidad que cuesta ver un barrendero, y que la cuba y el agua no las ven mes tras mes, año tras año. A partir de mayo transformaremos Santa Cruz en la capital limpia de Canarias que era antes. Lo excepcional será norma”, explica la candidata.

Por otro lado, propone instalar ascensores en todos los edificios de más de dos plantas para “devolverles la libertad a los ciudadanos de Santa Cruz que viven aislados en sus casas”. Esta medida será a coste cero para los habitantes. “Acabaré con la pesadilla que supone para miles de chicharreros y chicharreras subir y bajar sus escaleras”, afirma.

Coalición Canaria: “El 94% del total de fondos europeos irán destinados a los barrios”

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y candidato a la reelección, José Manuel Bermúdez, ha enfocado su candidatura en la rehabilitación de los campos deportivos municipales de los barrios. Entre las actuaciones que promete realizar se encuentran la instalación de viseras en las canchas, adecuadas a cada una de las diferentes instalaciones deportivas y equipar 15 campos con sistemas eficientes para dotar de agua caliente sanitaria mediante calentamiento por energía solar térmica, un proyecto este que ya ha salido a licitación y que cuenta con un 26% de financiación europea.

El primer campo municipal en el que se desarrollarán las actuaciones es el de Juan Santamaría, donde comenzarán con la rehabilitación del césped, cuya salida a licitación por importe de 1.745.098,98 euros y con un plazo de ejecución de 6 meses ya fue aprobada recientemente.

En la rehabilitación se contempla la reparación del vallado perimetral del campo de fútbol, que está deteriorado en la actualidad, así como la sustitución del alumbrado por tecnología LED, más eficiente y con mayor capacidad de ahorro energético, así como también se procederá a la ejecución de cuatro nuevos almacenes para guardar los balones y el material deportivo, al tiempo que se procederá al marcaje para su uso de equipos de fútbol 11 y de fútbol 8.

Además, Bermúdez aseguró durante la presentación oficial de su candidatura que el 94% del total de fondos europeos que va a recibir Santa Cruz de Tenerife durante el próximo mandato irán destinados a los barrios de la capital. “Han sido casi tres años de dedicación completa, pensando y trabajando en Santa Cruz y comprometidos en mejorar la vida de los chicharreros en todos nuestros pueblos, caseríos y barrios”, explicó. Sin embargo, no ha dado más detalles de cómo se invertirá ese dinero en los barrios ni en cuánto tiempo. Además, en referencia a la limpieza de las calles, una demanda tan repetida por todos los ciudadanos y también por otros partidos de la oposición, no se ha pronunciado.

Partido Popular: “Viviendas públicas y plazas de aparcamiento”

Por otro lado, Carlos Tarife, al frente de la candidatura a la Alcaldía por el Partido Popular, ha incluido como propuesta la creación de 1.000 plazas de aparcamiento subterráneo nuevas. Además, también promete implementar zonas de baño en Añaza, Cabo Llanos y San Andrés.

Tarife asegura que recuperará el litoral de la capital con la puesta en marcha de acciones como el Plan Especial de Las Teresitas que incluye “avances significativos en materia de limpieza, servicios públicos y privados de calidad para los usuarios”.

Carlos Tarife, a través de su perfil oficial de Twitter, denunciaba el pasado 19 de mayo la prohibición de mascotas en la nueva playa de Valleseco. Ante esta situación, prometió que si llegase a ser alcalde crearía tres puntos de baño para las mascotas dentro de un proceso con votación popular.

Prometo 3 puntos nuevos de baño para nuestras mascotas dentro de un proceso que llevaré a votación popular siguiendo las normas de participación ciudadana, los informes técnicos y proyectos que garanticen zonas acotadas para los 🐶 . — Carlos Tarife (@carlostarife) 19 de mayo de 2023

Dentro de sus propuestas, Tarife también ha indicado que quiere poner en valor el ocio nocturno, en concordancia con la conciencia ciudadana, para que los jóvenes no tengan que irse al norte o al sur de la isla para disfrutar. También propone peatonalizar la zona del Toscal con un Plan Especial.

Cabe destacar que estas medidas a desarrollar en el Toscal llevan siendo discutidas durante años por los actuales dirigentes (CC-PP) con Tarife como concejal de Servicios Públicos y Medioambiente. Cabe destacar que durante la legislatura temas como el aparcamiento, la vivienda y el propio plan del Toscal llevan paralizados muchos años sin llevar a cabo las medidas propuestas inicialmente.

Para la próxima legislatura, en lo referente a la vivienda pública, vuelve a proponer nuevos proyectos, en este caso construir o dotar de 1.500 nuevas viviendas públicas a los ciudadanos.

Ciudadanos: “Amigos de los animales y comprometidos con la limpieza”

El candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Enrique Arriaga, ha propuesto construir un parque para perros en cada barrio de la capital: “Queremos más para Santa Cruz, queremos una ciudad más amiga de los animales”.

Arriaga ha explicado que “el actual albergue comarcal se está viendo desfasado” y que “no cuenta con los medios ni con los recursos suficientes para hacer frente a la gran cantidad de animales que tienen. Nosotros proponemos crear un albergue municipal que preste servicio a Santa Cruz y a todos sus animales hasta que encuentren un hogar”.

“Nuestro programa pone a las mascotas en el lugar que se merecen con medidas como crear un parque para perros equipado en cada barrio para que puedan correr en libertad o abrirles la playa de Acapulco, en Valleseco, para que puedan acompañarnos en los días de calor”, señaló el candidato.

Para Arriaga, el hecho de que puedan entrar a comercios también “creará facilidades a sus dueños, que ya no tendrán que comprar rápido e intranquilos mientras sus mascotas esperan en la puerta. Con este fin, crearemos facilidades fiscales para motivar a las empresas a abrirles sus puertas”.

Estas propuestas forman parte de un eje de medidas del plan general del partido, “se adaptan a la realidad de los chicharreros y buscan dar respuestas realistas e inmediatas a sus necesidades”. Desde Ciudadanos explican que se tratan de medidas que se verán apoyadas con otras iniciativas de carácter insular y regional. Como ejemplo de ello se encuentran otras propuestas como el apoyo económico a los dueños de los animales cofinanciando los gastos veterinarios.

La limpieza también es otra de las líneas de actuación para el partido, por ello proponen poner en marcha zafarranchos de limpieza por todo el municipio. “Cada día uno de nuestros barrios será baldeado y limpiado en profundidad, además también se lavarán y desinfectarán los contenedores y las papeleras de la zona, así como sus calles y aceras.

“Una limpieza a fondo es la única manera de recuperar la pulcritud que Santa Cruz nunca debió perder”, señala.

El candidato ha compartido varias imágenes a través de su cuenta personal de Twitter en las que señala claramente la suciedad de las calles de la capital.

Arriaga asegura que también se impulsarán “trabajos con el servicio de Parques y Jardines para la poda de árboles y palmeras, la limpieza de zonas verdes y la erradicación de especies invasoras como el rabo de gato”.

Unidas Sí Podemos: “Barrios de primera”

Por parte de la formación Unidas Sí Podemos proponen un plan de mejoras para los barrios en materia de aceras, asfaltado, jardines, limpieza, parques infantiles y espacios para mascotas.

También un plan para garantizar la accesibilidad en los barrios con laderas, edificios sin ascensores y vías públicas.

𝗟𝗢𝗟𝗔 𝗘𝗦𝗣𝗜𝗡𝗢𝗦𝗔: "𝗧𝗘𝗡𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗨𝗡 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗟𝗢𝗦 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗦𝗘𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗔" Nuestra candidata nº 2 anuncia el compromiso de un plan de barrios para que no haya "barrios de segunda y de tercera" en Santa Cruz #Sumáte pic.twitter.com/2s7ckJG6Yj — Unidas Sí Podemos Santa Cruz (@UnidasPodemosSC) 22 de mayo de 2023

Por otro lado, buscarán implementar carriles bici-vehículos de movilidad personas y aparcamientos para residentes en el Toscal, los Gladiolos, Duggi y La Salud. Además ponen el foco en las dificultades de acceso a las zonas marítimas de baño, como en Las Teresitas, donde, “pese a la importante labor de Cruz Roja, aún es motivo de muchas quejas de personas con movilidad reducida en los servicios adaptados”. También quieren mejorar el muelle de Añaza para el uso vecinal como zona de baño en condiciones de seguridad y de mejora de todo el entorno para el ocio y disfrute del mar.

Además, la formación buscará potenciar las Bibliotecas Municipales en los barrios, con actividades planificadas en el tiempo y puesta en funcionamiento nuevamente de la biblioguagua, que acerca la lectura a los barrios más alejados: “Habilitaremos fondos para compra de nuevos ejemplares”.

En lo referente a la vivienda pública, Unidas Sí Podemos propone mejorar la coordinación entre los Servicios Sociales y Viviendas Municipales para garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

“Elaboraremos y mantendremos un censo municipal de viviendas vacías y un estudio de incentivos para incorporarlas como oferta”, asegura la formación.