Sí Podemos exige la dimisión a su concejala en Arona por pérdida de confianza

Sí Podemos ha exigido este lunes a Antonella Aliotti su dimisión como concejala en el Ayuntamiento de Arona, donde fue elegida como representante de la coalición formada entre Sí se puede y Podemos Arona, por la pérdida de confianza debido a su persistencia "en no rendir cuentas ni someterse a fiscalización".

Entre los motivos que sostienen esta decisión se encuentra también el que la edil no reconozca la validez del acuerdo electoral alcanzado entre ambas organizaciones ni el documento ratificado por la asamblea del Círculo de Podemos Arona, que le exige ceder su acta a Sí se puede, una vez transcurridos los dos años de su turno de representación.

La coalición entiende en un comunicado que Aliotti no tiene en cuenta las decisiones de las dos formaciones políticas que la constituyen, no acata los acuerdos adoptados entre ellas y no asume el programa electoral por el que concurrió a las elecciones.

Esto último "es evidente" al no querer reunirse con integrantes de las organizaciones para orientar el sentido de su voto en la corporación y recoger todas las iniciativas que estas consideren oportunas para trasladarlas al pleno y a las comisiones de las que ella forma parte, añade.

Por estos motivos, la coalición entiende que Aliotti rompe sus acuerdos y compromisos de manera unilateral y abrupta con Sí se puede y Podemos Arona, así como con la mayoría de la ciudadanía que la votó.

Afirma la coalición que ve frustrada las esperanzas de cambio que ha depositado la gente trabajadora del municipio al apoyar su programa político, al tiempo que considera vital la exigencia de esta dimisión ante el "desconcertante" panorama político de Arona y ante la imposibilidad de cerrar acuerdos con Aliotti, que "pretende continuar tomando sus decisiones por su cuenta, sin dar cuenta del sentido de su voto ni asumir la voluntad democrática" de la mayoría de Sí Podemos Arona, tal como hace desde finales de 2020.

Sí Podemos Arona también se desmarca de los acuerdos a los que Aliotti pueda alcanzar en el Ayuntamiento de Arona, así como de todas sus intervenciones públicas.