El PP recurrirá el catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife

El Partido Popular ha anunciado que “impulsará los mecanismos necesarios” para recurrir el catálogo de símbolos franquistas de Santa Cruz de Tenerife, aprobado este lunes por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica con los únicos votos en contra del alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), y del primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra (PP). Ambos han repetido en diversas ocasiones un mismo argumento para explicar sus reticencias a aplicar la ley, que es que debe haber un catálogo para toda Canarias, y no solo para la capital tinerfeña.

El Gobierno canario, sobre el monumento a Franco: "Con seguridad se va a aplicar la ley"

En un comunicado, Díaz Guerra ha repetido hoy que justifica su voto en contra al estimar que el catálogo, que en su opinión carece de “pluralidad y objetividad”, debe tener carácter regional y debe realizarse después de “elaborar el correspondiente reglamento”.

“El Gobierno de Canarias no dispone de ese reglamento y por lo tanto es el primero que está incumpliendo la Ley de Memoria Histórica”, dice el concejal del PP.

Además, opina que el catálogo de símbolos franquistas, que incluye el conocido como monumento a Franco ubicado en el centro de Santa Cruz de Tenerife, “está lleno de valoraciones parciales que deben ser revisadas”.

Este concejal, que llegó a defender que se convirtiera ese símbolo franquista en un atractivo turístico, considera también que no sólo hay que contar con “expertos” en el ámbito cultural, histórico o artístico, sino “con la opinión de la ciudadanía”.

Hace tan solo cinco días, Manuela de Armas, consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, reiteró que la huella franquista de este monumento “es tan evidente que no necesita discusión”, y que “con seguridad se va a aplicar la ley”.

La consejera también declaró estar asombrada por que “en estas fechas todavía cargos públicos digan lo que dicen con toda tranquilidad” respecto a este vestigio de la dictadura y afirmó que si fuera alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife no necesitaría saber los vestigios que hay en Telde o en Las Palmas de Gran Canaria para quitar este monumento. Armas respondió así al argumento esgrimido en más de una ocasión por el alcalde Bermúdez y Díaz Guerra respecto a que no se tocaría el monumento hasta que no se concluyera un informe sobre los vestigios de todo el archipiélago.

María Isabel Navarro, la investigadora principal del catálogo, afirmó la pasada semana que la retirada de los vestigios “no es un capricho, es una obligación marcada por ley”, y recordó que Santa Cruz de Tenerife fue un “instrumento de propaganda” y el escenario “más emblemático” del franquismo en Canarias, donde se produce un “abuso de olvido” para mantener esos símbolos, que en su mayoría han sido retirados ya del resto de islas.

No retirar, sino reponer símbolos franquistas

El Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife no solo es reticente a eliminar los vestigios de la dictadura y el golpe de Estado, sino que, además, el pasado mes de febrero exigió a la Autoridad Portuaria que devolviese a su lugar la hélice del crucero Canarias y el busto de Cándido García San Juan, ambos vestigios del franquismo en la isla que fueron retirados del puerto de la ciudad.

Ya entonces Díaz Guerra esgrimió el mismo argumento usado ahora insistiendo en que el Gobierno de Canarias “tendría que haber elaborado un catálogo de toda la Comunidad Autónoma, y no sólo del municipio de Santa Cruz de Tenerife”, algo que, de hecho, el Gobierno sí está haciendo, ya que está elaborando un dossier para toda Canarias, pero culminó primero el de Santa Cruz, entre otros motivos, porque ya se había avanzado en él desde que en 2019 se terminase un estudio de la Universidad de La Laguna sobre esta cuestión. Sin embargo, Díaz Guerra calificó de “acoso” a la ciudad que se le pida al Ayuntamiento que quite los vestigios y cumpla la ley.