El PP pide que se devuelvan a su lugar dos vestigios franquistas recién retirados en Santa Cruz de Tenerife

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha exigido este lunes a la Autoridad Portuaria que devuelva a su lugar la hélice del crucero Canarias y el busto de Cándido García San Juan, dos vestigios del franquismo en la isla que fueron retirados del puerto de la ciudad la semana pasada. El concejal Guillermo Díaz Guerra ha hecho esta petición hasta que se apruebe de forma definitiva el Catálogo de vestigios franquistas que elabora el Gobierno de Canarias.

Este concejal, que afirmó a principios de mes que el polémico monumento al dictador Francisco Franco de la capital podría ser un "atractivo turístico", ha insistido en que el PP pedirá la impugnación de ese catálogo, que está siendo elaborado por el Gobierno tras un minucioso estudio en el que participan expertos de la Universidad de La Laguna, entre otros, porque no se ha entablado "el necesario diálogo con el Ayuntamiento". Además, considera que el documento, que se crea para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y que recoge todos los vestigios del franquismo en las islas y presta especial atención a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (por se la que más conserva), "debe surgir del consenso con la Administración a la que afecta directamente".

Por otro lado, Guillermo Díaz Guerra ha insistido en el mismo argumento defendido por el alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), respecto a que el Gobierno de Canarias "tendría que haber elaborado un catálogo de toda la Comunidad Autónoma, y no sólo del municipio de Santa Cruz de Tenerife". De hecho, el Gobierno sí está elaborando un dossier para toda Canarias, pero ha culminado primero el de Santa Cruz entre otros motivos porque ya se había avanzado en él desde que en 2019 se terminase un estudio de la Universidad de La Laguna sobre esta misma cuestión. Sin embargo, Díaz Guerra considera que se trata de "un ejemplo del acoso al que el Gobierno de Canarias somete a la ciudad".

Para el concejal del PP, la Autoridad Portuaria "tendría que haber respetado los tiempos antes de proceder a la retirada de la hélice" [del crucero Canarias] del puerto porque ya sabían que "existía la intención, por parte del ámbito municipal, de impugnar el Catálogo". La Autoridad Portuaria, por su parte, procedió a la retirada el pasado jueves para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y puesto que no existe ningún impedimento para hacerlo.

Guillermo Díaz Guerra, sin embargo, argumenta, que no existe "un catálogo aprobado ni se ha reunido comisión alguna, por lo que la Autoridad Portuaria está actuando de forma arbitraria". Por el contrario, la experta que ha liderado la realización del catálogo, de más de 3.000 páginas, la catedrática de Historia en la ULL Maísa Navarro, afirmó, en declaraciones a Televisión Canaria, que no hay ningún motivo para que el Ayuntamiento no proceda a retirar los más de 70 vestigios del franquismo localizados en el municipio.

Un crucero que bombardeó a civiles

El Crucero Canarias fue considerado por la Armada española como su buque más famoso del siglo XX y “objeto de titulares que resaltaban su importancia en la victoria franquista durante la guerra civil y en varios reportajes de los diferentes noticiarios del NO-DO, así como en campañas de prensa en el Archipiélago con el fin de que sus piezas, tras su desguace, fuesen entregadas a las capitales provinciales como objeto de exposición”.

El catálogo de vestigios del Gobierno remarca que “es aconsejable la retirada definitiva del espacio público de este elemento representativo de acciones de combate perpetradas contra la población civil en distintos lugares del territorio nacional. Por acuerdo del pleno del Cabildo de Tenerife se ha instado a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a inscribir la hélice en el registro de vestigios a retirar en cumplimiento de la Ley 5/2018 y a que, a partir de esa inscripción, se solicite al Ayuntamiento de Santa Cruz y a la Autoridad Portuaria que se proceda en consecuencia”.