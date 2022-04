Vigilantes de seguridad de Santa Cruz de Tenerife protestan frente al Ayuntamiento por el impago de sus nóminas

Los trabajadores de la empresa de seguridad privada SH Lanzarote, adjudicataria del servicio de vigilancia en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se concentraron este martes, 5 de abril, frente al Consistorio para exigir el pago de sus dos últimas nóminas.

Fue por este motivo que el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, se reunió con directivos provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social. El objetivo de este encuentro fue conocer al detalle los embargos que pesan sobre SH Lanzarote “y tratar de que esta administración acelere cuanto antes las diligencias necesarias que permitan que se desbloquee el pago a los trabajadores, a los que se les adeuda los últimos meses”, argumentó el concejal.

“El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está haciendo todo lo posible, más allá incluso de lo que le corresponde, ya que este es un problema de la empresa SH Lanzarote con la Seguridad Social”. Cabello sostiene que, nada más terminar la reunión de los técnicos y directivos con la delegada provincial, se desplazó hasta el Ayuntamiento donde trasladó a los manifestantes toda la información respecto a su situación.

En este sentido, el concejal de Presidencia les anunció que “en cuanto se tenga alguna novedad, que esperamos que sea en los próximos días, se volverán a poner en contacto con todos ellos para que estén al día de todas las diligencias”.

Según confirma Cabello, el Ayuntamiento está en disposición de pagar en cualquier momento. “Desde que tengamos la comunicación por parte de la Tesorería de la Seguridad Social con respecto a la situación de los embargos se ejecutará el pago”, concluye en un comunicado de prensa.

Gustavo Villalobos, representante de CSIF Canarias en el sector denunció que “desde hace varios meses, la empresa SH Lanzarote, no cumple con la fecha de abono de las nóminas a sus trabajadores, superando la fecha de ingreso más allá de dos meses”. “Los trabajadores han estado a la altura de las circunstancias, manteniendo una paciencia a elogiar. Lo que no podemos seguir permitiendo es que se rían de los compañeros”, apuntó en un comunicado.

Villalobos insiste en que “ante la falta de liquidez de la empresa, son los trabajadores los que, una vez más, pagan con sus economías mileuristas la mala gestión empresarial”

Cabe recordar que esta problemática viene arrastrándose desde hace meses. De hecho, a finales de diciembre los trabajadores manifestaron su intención de organizar concentraciones y huelgas si no se subsanaba el impago de su salario. En ese momento, los vigilantes no habían cobrado la nómina de noviembre. “Los trabajadores han estado a la altura de las circunstancias, manteniendo una paciencia a elogiar, pero lo que no podemos seguir permitiendo es que se rían de los compañeros”, apuntaban en un comunicado de prensa.