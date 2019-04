Varios colectivos y asociaciones demandan una ley trans en Canarias

Las personas transexuales se niegan a seguir siendo las víctimas olvidadas de los 40 años de democracia en España y además de expresar su deseo de visibilizarse, han pedido que se tramite en Canarias una ley trans para regular su inserción sociolaboral, entre otras cuestiones.



Estas son partes de las demandas expresada este lunes por representantes de la Asociación LGBTI Algarabía, Chrysallis Canarias (Asociación de Menores Transexuales), Libertrans (Asociación de Personas Trans), transboys, transgirls y Aperttura, durante la lectura de un manifiesto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans.



Este día se conmemora el 31 de marzo pero al haber coincidido este año en domingo, se ha celebrado hoy la lectura del manifiesto y el izado de la bandera trans ante la sede del Cabildo de Tenerife.



Laura Duque, de la asociación Libertrans, dijo en la lectura del manifiesto que es necesario subrayar "la multiplicidad de vivencias" de este colectivo, que se puede identificar como transexuales, transgéneras, transvestis, transnobinaries, hombres o mujeres trans.



Su objetivo es hacer frente a la "transnormatividad" que impone "una estricta visión médica" y un sistema de géneros binarista y por ello proponen nuevas formas alternativas de entender las identidades "y construir nuestros cuerpos", indicó Duque.



No se trata de un tercer sexo, prosiguió la activista, puesto que "ni siquiera creemos en un primero ni en un segundo", sino que se trata de expresar libremente las identidades.



Advirtió también de que quienes han estado este lunes "visibilizándose" son las privilegiadas, las supervivientes de un sistema "que nos excluye desde las primeras etapas de nuestras vidas".



Faltan las asesinadas, las que son explotadas en el mercado laboral, las peques trans que están sufriendo acoso, quienes tienen miedo de dar el paso, enumeró.



Al respecto, subrayó la situación de las mujeres trans, doblemente discriminadas y que también son diversas, pues pueden ser bisexuales, lesbianas, neurodivergentes, racializadas y en situación de pobreza, entre otras realidades que dificultan su inclusión real.



No obstante, se congratuló de la presentación por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias del protocolo de atención sanitaria a las personas trans, que los colectivos califican de "pionero y el más innovador" del país.



Entre otros objetivos, en el protocolo se incluye la creación de la figura del "gestor de casos", un profesional sanitario que se encargará de realizar una valoración personalizada a partir de la libre autodeterminación de la persona.



Esta figura, según los colectivos, contribuirá a facilitar la descarga emocional, tranquilizar, no estigmatizar, no culpabilizar y no juzgar, y todo dentro "de un espacio terapéutico cercano y seguro" con el objetivo de que la persona trans pueda vivir con naturalidad su identidad de género.



Yuli Pérez, de la asociación Transgirls, subrayó que el Día Internacional de la Visibilidad Trans nace para exigir igualdad, denunciar la discriminación y sensibilizar para no seguir siendo las víctimas olvidadas de la democracia tras haber sufrido el franquismo.



Las personas trans, indicó Yuli Pérez, no están en "un armario" y la prueba de ello son las agresiones que sufren, el acoso, las muertes o simples hechos cotidianos como la negativa a que puedan alquilar una vivienda.



Todo ello precisa de un marco legislativo en el caso de Canarias y también en el Estado, donde ya se había presentado un proyecto al respecto el 23 de febrero de 2018 que ahora, con el fin de la legislatura, ha quedado aparcado "en el cajón truncando las esperanzas", por lo que exhortó a todas las fuerzas políticas a retomarlo tras los comicios.