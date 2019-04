"El cambio climático es irreversible pero se puede rebajar con medidas correctoras que tendrán efecto a partir de 2030"

Todos los modelos científicos de emisión que hoy se realizan han ido perfeccionándose desde los años ochenta. Todos contrastan las predicciones en distintos escenarios económicos y terminan desembocando en el mismo aumento significativo de las emisiones de CO 2 .

En su misión de traducir las cifras a términos entendibles, Cuevas resaltó la importancia de tomar medidas políticas y económicas de cara al 2030-2040. "En estos próximos años, sí es cierto que las medidas que se tomen darán más o menos igual porque ya se ha emitido demasiado, pero de cara a 2050 los cambios y las iniciativas para revertir esos efectos serán fundamentales".

El experto sí cree en la efectividad de las medidas estatales y puso como ejemplo el caso de la capa de ozono. De hecho, su primera charla divulgativa fue en 1995 en el Parlamento español ante diferentes políticos acerca de esa cuestión.

Un futuro lleno de cambios

Una de las consecuencias inmediatas que se está viviendo a escala mundial es que la zona climática comúnmente conocida como subtropical se está ensanchando. De esta manera, los climas de las áreas templadas van a cambiar inevitablemente. Sin embargo, esto no es un proceso simétrico, como no lo es tampoco en el archipiélago ni en la propia isla de Tenerife, puesto que en cada zona ocurre de forma distinta, pero no deja de ser una realidad.

Ya en un estudio de las temperaturas de la atmósfera realizado en 2012 por el Observatorio de Izaña, se dieron cuenta de que, a pesar de que la máxima era estable, la mínima iba en aumento. "Canarias se caracterizaba por tener veranos más bien suaves, pero desde los años noventa las olas de calor son cada vez más frecuentes y largas", comentó el ponente.

A eso Cuevas añadió que la temperatura del océano ha aumentado un grado centígrado desde los años ochenta. Sobre todo lo han sentido las islas occidentales, donde la fauna marina ha cambiado precisamente por ello. También hay que sumar la acidificación del agua a escala mundial, puesto que el 50% del CO 2 emitido va a parar al mar.

"Los principales afectados de esto son los moluscos con concha y los corales. La situación en las costas australianas es dramática por el emblanquecimiento de los arrecifes", comentó Cuevas. El remate a estas evidencias es el aumento del nivel del mar, que ya es de 20 centímetros.

En cuanto a las tormentas, hay una certidumbre moderada para predecir su evolución. Nacen en Cabo Verde y se mueven hacia el oeste, evolucionando y estallando en la zona del Caribe. Pero Cuevas resaltó que en los últimos años las tormentas que han azotado las islas tienen un carácter tropical alarmante y, a pesar de que hay cierta certidumbre en cuanto a las predicciones, "las condiciones climáticas en el archipiélago son cada vez más favorables a esos fenómenos".