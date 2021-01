Diciembre acaba con más de 500 denuncias en La Laguna por incumplir las medidas sanitarias contra la COVID

La Policía Local de La Laguna levantó durante el mes de diciembre 517 actas por incumplimiento de las medidas sanitarias relativas a la contención de la COVID. Así lo ha informado a través de su cuenta oficial de Twitter.

La Policía Local interviene en 29 fiestas multitudinarias de Fin de Año en La Laguna

Saber más

La mayor cantidad de denuncias interpuestas han sido por el uso incorrecto de la mascarilla, con 215 infracciones detectadas en un mes. No respetar el toque de queda es el segundo motivo más frecuente por el que se proponen estas sanciones, un total de 211 personas fueron identificadas en diciembre por no respetar las medidas relativas a la limitación de movilidad nocturna. El Gobierno de Canarias estableció esta restricción el pasado 4 de diciembre, únicamente en Tenerife, a causa de su preocupante situación epidemiológica.

En esta misma línea, el municipio recopiló un total de diez sanciones en locales que no cumplían con el aforo establecido, otras 11 a establecimientos que no atendían al horario implantado por el Ejecutivo regional, así como 46 por no atender a las medidas relativas a la COVID.

Por otra parte, La Laguna a levantó 13 actas por fiestas particulares con más de seis personas, 15 por botellones, 21 por alteración del orden público y 29 por fumar en la vía pública.