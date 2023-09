El escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife será un gran plató de 1.600 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), ha presentado este lunes el escenario que albergará los concursos y galas del Carnaval 2024 en el Recinto Ferial de Tenerife a partir del próximo 18 de enero, cuando arranque la primera fase del concurso de Murgas Infantiles.

Con el mundo de La Televisión como hilo argumental, la propuesta escénica de Nareme Melián se caracteriza por la representación de los hitos geográficos más importantes del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, desde el Teatro Guimerá a la Plaza de Toros o de España. Además de los anteriores epicentros de la fiesta, cobrarán protagonismo los icónicos personajes King Kong o Superchicha.

Durante la presentación, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, felicitó a Nareme Melián por “su nueva aportación al Carnaval santacrucero”, en esta ocasión “estrenando una nueva faceta como escenógrafo”. El primer edil afirmó que para un buen carnavalero “esta presentación supone el inicio no oficial de las fiestas más importantes de Santa Cruz de Tenerife”, destacando que este escenario “resume a la perfección la esencia histórica de nuestro Carnaval y de los lugares e historias que marcaron parte de nuestra vida”.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, corroboró que el escenario de esta edición “aúna a la perfección los diferentes sets que han formado parte de nuestra historia carnavalera”; para el edil, “la fiesta de la máscara, al igual que la televisión, es el hilo que hilvana a diferentes generaciones y ha servido para popularizar espacios y costumbres”.

Caraballero define que el espacio escénico “está concebido no sólo para que resulte atractivo, sino que para que el trabajo de nuestros colectivos brille con toda su intensidad desde el primer minuto, ya que son los verdaderos protagonistas”. En este punto, destacó que el diseño de esta edición “prevé un particular Paseo de las Estrellas, a modo de sentido homenaje a todas aquellas personas que han puesto su granito de arena para que nuestro Carnaval sea la mejor fiesta del mundo y que, lamentablemente, ya no están entre nosotros”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señaló la importancia del Carnaval como promoción turística de la ciudad “generador de economía y uno de los pilares de la economía. El número de turistas en 2023 alcanzó los 170.000 en las dos semanas de celebraciones”, y añadió “la tasa de ocupación hotelera del 17 de febrero al 26 de febrero se situó en el 89,44%, llegando a picos del 100% los días de Piñata”.

El escenógrafo, Nareme Melián, afirmó que el escenario “está concebido como un gran plató de televisión que transmite la historia de este medio, a través del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife”; “algo que se materializa a través de la sucesión de diferentes espacios históricos que se encuentran, a su vez, unidos bajo el techo del Recinto Ferial”.

Melián destacó “la paleta de colores de la carta de ajuste deconstruida en los diferentes elementos que constituyen el escenario”; porque, según el escenógrafo, “el Carnaval es precisamente eso: la deconstrucción de espacios, personajes o conceptos y su posterior resignificación a partir de una visión humorística”.

El escenario

El escenario para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024 ocupará una superficie escénica de 1.200 metros cuadrados y el soporte del mismo ocupará unos 1.600 metros cuadrados aproximadamente, con una altura máxima de 16 metros. El diseño se modulará en varias alturas adaptándose a la forma del techo del Recinto Ferial. La superficie escénica tendrá un ancho de 60 metros en su parte frontal y una distancia de 26 metros entre la puerta central y la boca de escenario.

Los diferentes colectivos participantes podrán acceder al mismo a través de tres rampas de 23 metros y en esta edición también se contará con la prolongación del giratorio hacia el público de 14,5 metros. Además, debido a la envergadura del soporte, en ambos lados del escenario, la estructura volará entre 6 y 4 metros dejando el paso libre sin obstáculos para el libre tránsito.

El diseño está concebido para dotar del mayor dinamismo posible a la evolución de los desfiles de las candidatas a reinas, así como a las actuaciones de los grupos y colectivos que participarán en los diferentes certámenes. Para ello se contará también con un total 400 metros cuadrados en pantallas, que, repartidas en diferentes puntos de la propuesta creativa, dotarán de mayor impacto visual al espectáculo que se desarrolle sobre el escenario.

Nareme Melián Mahugo (Tenerife 1987) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en la especialidad de Dibujo e ilustración (2005-2010). Desde muy temprano se introdujo dentro de la ilustración infantil, ilustrando para diversas editoriales y revistas dando una nueva visión actual al mundo aborigen y a la canariedad. Actualmente combina su trabajo de ilustrador con el diseño de personajes y fondos para series de animación y publicidad.

La cartelería es otra de su faceta creativa, donde ha desarrollado parte de su carrera, desde soportes visuales para diversos carnavales de Canarias (Santa cruz de Tenerife 2018 y 2023, Arona 2019, 2020 y 2023, Los LLanos de Aridane 2023, Maspalomas 2022 y Arrecife 2018), a diversos festivales de narración oral como el Festival Internacional del Cuentos Los Silos 2017 (Tenerife), Un Vallehermoso de cuentos 2016, 2020 y 2022 (La Gomera) y ¿Qué se cuece? 2017 (La Palma). También ha sido el autor de cartelería vinculada con las tradiciones folclóricas y tradicionales como las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife en 2019 y 2023 y las Fiestas de Mayo de Los Realejos en 2018.