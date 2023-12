La Laguna autoriza un gasto de cuatro millones para la adquisición de viviendas sociales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna ha autorizado la disposición del gasto a favor de la empresa municipal Muvisa por importe de 4 millones de euros para la adquisición de viviendas con destino a recursos alojativos de los servicios sociales municipales.

El objetivo es localizar en el mercado inmobiliario el mayor número posible de recursos alojativos en el término municipal de La Laguna para ponerlos a disposición de personas, parejas, familias monoparentales o nucleares, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y exclusión social.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, señala en un comunicado que la medida responde “a uno de los compromisos fundamentales de este grupo de Gobierno que es facilitar el acceso a la vivienda en el municipio. De manera especial, nuestro propósito es atender a las necesidades de la población que más dificultades tiene para acceder a este bien básico, cuyo derecho está reconocido por la Constitución, estableciendo como prioridad las mejoras y la urgente ampliación del parque público”, asegura el alcalde.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, sostiene que esta medida “permitirá atender de forma temporal la necesidad de alojamiento, a la vez que se realiza el seguimiento social para posibilitar una salida a las situaciones de precariedad socioeconómica”.

El acuerdo de la Junta de Gobierno habilita a Muvisa, en el ejercicio de las competencias en materia de vivienda, a tramitar la adquisición de edificios o viviendas para el patrimonio municipal, realizando todo el proceso de adquisición en nombre del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento insiste en que estos inmuebles se destinarán a recursos alojativos para aquellas unidades familiares con mayor precariedad socioeconómica que precisen de un alojamiento de forma urgente, lo que será determinado por el servicio de Bienestar Social y Calidad de Vida.

Con esta finalidad se establecen una serie de requisitos y características obligatorias que deberán tener los inmuebles para que cumplan con el fin social previsto. Deberá tratarse de edificios completos, con un mínimo de cuatro viviendas que dispongan en su mayoría de 3 y 2 dormitorios. No obstante, y solo para el caso de no ofertar o no cumplir con las condiciones establecidas, se podrá valorar la adquisición de edificios con menos de cuatro viviendas, e incluso viviendas individuales.

Deberán, además, estar ubicados en entornos consolidados de servicios e infraestructuras, como transporte público, centros escolares, actividades comerciales o dotaciones públicas.

Deberán encontrarse terminados en situación de legalidad urbanística y dentro de ordenación y hallarse en condiciones de habitabilidad para el uso residencial y su ocupación inmediata, sin perjuicio de que requieran puntuales adecuaciones de pequeña entidad económica. Excepcionalmente, desde Muvisa se podrá valorar la adquisición de aquellos edificios cuyas obras de reforma o rehabilitación no exceda del 20% del precio de compra.