Las playas de Adeje abrirán de forma escalonada hasta el viernes

El Ayuntamiento de Adeje ha informado de que las playas del municipio abrirán de forma escalonada en la fase dos a lo largo de la semana, con la previsión de que el viernes todas ellas se encuentren operativas.



Los principios de prudencia y precaución son los que justifican esta decisión, ha informado el Ayuntamiento, que señala en un comunicado que su prioridad es la seguridad y la salud de las personas.



El ayuntamiento de Adeje informará en carteles, por megafonía y "a pie de playa" sobre la responsabilidad de los usuarios en el uso de las playas para evitar nuevos contagios.



Se prohibirá fumar en todas las playas y zonas de baño, se mantendrá la prohibición del acceso a mascotas, no se podrá hacer uso de duchas y lavapiés y tampoco se podrán llevar neveras.



Las pelotas y colchonetas tampoco estarán permitidas y el uso de la toalla será obligatorio.



Las hamacas de los concesionarios no estarán disponibles hasta que se establezca un protocolo de limpieza y desinfección que sea seguro para las personas y para el medioambiente.



El Ayuntamiento recomienda no estar en la playa más de dos o tres horas para que no se produzcan aglomeraciones y se debe mantener el distanciamiento social entre personas o unidades familiares.



Las condiciones para la apertura de las playas pasarán primero por su limpieza, seguridad y mantenimiento.



El laboratorio municipal de agua ha estado realizando analíticas a todas las playas y zonas de baño y todas las pruebas han dado como resultado que son aptas para el baño.



El servicio de salvamento y socorrismo en playas actuará de 10.00 a 18.00 horas.



Desde el lunes podrá hacerse un uso recreativo de las playas que ya se encontraban abiertas para el deporte y el paseo, concretamente las playas de Fañabé, La Enramada y la zona de uso deportivo de La Caleta.



A medida que el resto de zonas de baño y playas hayan sido limpiadas por parte de las empresas concesionarias de su gestión e implementado las medidas sanitarias, se procederá a su apertura.