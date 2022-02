Uterqüe, la marca cara de Inditex, echa el cierre a sus 80 tiendas, una de ellas en Canarias

Uterqüe, la marca cara de Inditex, echará el cierre a sus más de 80 tiendas, una de ellas, ubicada en la comercial calle Castillo de Santa Cruz de Tenerife. La marca pasará a integrarse ahora a la histórica Massimo Dutti.

En España existían hasta este momento 27 establecimientos en los que se vendían los bolsos, bisutería y ropa de esta marca, establecida también en otros 15 países y nacida hace ya 14 años con el objetivo de ser "elegantes" y estar situadas en las zonas comerciales más distinguidas, como lo son la calle Serrando de Madrid o el Paseo de Gracia de Barcelona.

Bajo una palabra en latín que significa 'lo uno y lo otro', Inditex buscaba con Uterqüe hacerse un hueco en el segmento de los complementos, los bolsos y la bisutería, aunque después dio el salto a la ropa, pero con precios de venta más altos que los de Zara o los de Massimo Dutti, que ahora, y al menos de momento, le servirá de paraguas.

La decisión de cerrar las tiendas de Uterqüe se hizo pública el pasado septiembre. Es la segunda vez que la multinacional decide eliminar una marca. En 2006 lo hizo con Often, una cadena de ropa masculina que no llegó a alcanzar las 40 tiendas en España y Portugal. Enseña que no logró hacerse con un hueco en el mercado y que hoy casi nadie recuerda.