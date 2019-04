El foro contra la violencia de género de Tenerife reclama que se mejore la atención de los hijos de las víctimas

El foro contra la violencia de género de Tenerife se ha concentrado este jueves en Santa Cruz de Tenerife en repulsa por el asesinato de una mujer y su hijo a manos del marido y padre de las víctimas y ha reclamado que se mejore la atención de los hijos que quedan huérfanos.



La portavoz del foro, Ángela Martín, ha denunciado en declaraciones a Efe que el ámbito profesional que debe atender a los menores es muy deficitario y que la cobertura "no llega a satisfacer sus deseos".



Se ha referido en concreto al caso del niño de seis años, hermano e hijo de las víctimas, que logró alertar del suceso, ocurrido en una cueva de una zona montañosa en los altos del municipio de Adeje, y ha lamentado que se encuentre "pendiente de un protocolo que lo deja en un limbo".



Esta situación provoca que el menor no tenga "un apoyo y un calor que lo pueda hacer salir de ese estado de shock en el que debe de estar todavía", ha señalado Martín, quien ha asegurado que el niño no tiene la cobertura que precisa, a pesar de que los servicios municipales están dándole todo lo que pueden.



"Hay muchas víctimas colaterales, menores que no tienen coberturas ni atención adecuadas", ha afirmado la portavoz, quien ha opinado que la mujer asesinada, que al parecer estaba en proceso de separación, viajó desde Alemania a Tenerife para que los niños tuvieran un entorno familiar "y duró dos días".



Martín ha reconocido que se encuentran "consternadas e indignadas" y ha mostrado su rabia porque cree que todavía los gobiernos no están haciendo lo suficiente para que se pueda erradicar la violencia machista en el menor tiempo posible.



"Es una tarea larga pero se hace más larga cuando no se responde a las obligaciones que impone la ley", ha manifestado la portavoz antes de leer un manifiesto frente a un centenar de personas en el que se ha recordado que en los primeros cuatro meses del año han sido asesinadas 6 mujeres y un menor en Canarias.



Asimismo, han agradecido la colaboración de una mujer, quien "luchó por esclarecer qué le pasaba al aterrorizado y desorientado niño" cuando lo encontró deambulando por un barrio de Adeje antes de contar que en una cueva su padre había agredido a su madre y hermano.



Para el foro "estos asesinatos por violencia machista no son casos aislados, forman parte de una auténtica guerra patriarcal contra las mujeres y contra sus hijos e hijas".



Todo ello, ha alertado, en un contexto político de poner en cuestión las políticas de igualdad y contra la violencia machista.