Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable a Tenerife

El Foro de Innovación y Empresa Responsable se vuelve a dar cita el próximo 3 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Este encuentro que celebra ya su séptima edición, reúne a profesionales de empresas nacionales e internacionales de primer nivel para contar sus experiencias en una jornada orientada a la gestión y la innovación al servicio de emprendedores. También a jóvenes empresarios que buscan inspiración para alcanzar sus metas.

Como comentan sus organizadores, año tras año Géiser ha ido evolucionando e impulsando conceptos como propósito, misión, legado, economía circular, ética empresarial o impacto positivo, para dar respuesta y sentido a la pregunta “¿qué es una economía humanista?”.

Afirman que el encuentro pone el foco en las core skills o habilidades que ayudan a avanzar ante los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos, con el objetivo de convertirnos en organizaciones saludables.

Charlas inspiracionales y sesiones participativas

La séptima edición del evento comenzará con su habitual esquema en la jornada de mañana con las ponencias de cinco profesionales que trasladarán su experiencia y el know how (el saber cómo) a través de pequeñas píldoras de conocimiento, con charlas de no más de 30 minutos. Y como novedad habrá diferentes sesiones de debates-talleres participativos, que tienen el objetivo de trascender el valor de las personas y afrontar un nuevo paradigma que compete, integre y responsabilice a todos. Para ello se va a debatir y buscar acciones para hacer que las empresas, entidades y organizaciones se conviertan en auténticos entornos y contextos de promoción humana.

Géiser, organizado por BIPLAZA Acompañamiento Estratégico desde 2015, contará a partir de este año 2022 con la estrecha colaboración de la Cátedra Institucional Organizaciones Saludables, Bienestar e Innovación Social (OSBIS) de la Universidad de La Laguna en quien se apoya para llevar a cabo estas nuevas dinámicas, ya que destaca dentro de este campo por sus acciones innovadoras, entre las que se encuentran la creación de La Escuela de Habilidades y Bienestar Casas de Colores para Aprender para acercar la universidad a la ciudadanía. Y el Observatorio de Innovación Social para el análisis y la puesta en marcha de líneas de investigación que va a ofrecer un servicio público con impacto.

Todas las empresas invitadas son concebidas como organizaciones saludables, es decir, entornos empresariales en los que las personas pueden desarrollarse integralmente. Empresas que concilian, que ayudan al trabajador a explotar su talento pero aportándole valor y soporte mediante el cuidado, el respeto, la promoción, la formación y una verdadera ética en la gestión de los recursos materiales y humanos. Solo así la empresa se convierte en un instrumento de transformación social de gran impacto.

Géiser, un evento solidario

Los promotores del evento coinciden en que con los años Géiser ha ido evolucionado hasta convertirse en un movimiento de personas que creen que las empresas están para ganar, pero también para hacer ganar a la sociedad en su conjunto generando una economía más humana o humanista.

Hacen hincapié en que el foro se ha convertido en una comunidad de avance abierta al impulso de la innovación, al tiempo que promueve la corresponsabilidad social, individual y colectiva.

Como viene siendo habitual desde hace tres ediciones, el 100% de la recaudación irá destinado a la Fundación UnoEntreCienMil para el impulso de la curación de la leucemia infantil como causa solidaria.

Sus organizadores confían en que este evento se convierta en una potente red de encuentro y networking para todos los asistentes, y una herramienta para ayudar a generar impacto positivo auténtico en el planeta y en las personas, desde el negocio.