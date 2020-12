Detenidos por entrar a robar en casa de una mujer de 80 años en La Laguna

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 30 y 18 años de edad, el primero de ellos con múltiples antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada cometido en la localidad de La Laguna.

Los agentes atendieron el requerimiento de una vecina del municipio. Esta mujer, que estaba al cuidado de la casa de una octogenaria ingresada temporalmente en un centro, decía haber visto entrar y salir el día anterior a personas ajenas a la vivienda que cuidaba.

Tras entrevistar a los jóvenes que se encontraban en la vivienda a la que aludía la mujer, "no encontraron creíbles" las explicaciones dadas ambos para encontrarse en el domicilio, reza el comunicado emitido por la Policía Nacional. Tampoco aportaron ningún tipo de documento o razón que pudiese justificar su presencia en el lugar, los enseres de la titular del domicilio se encontraban "totalmente revueltos", además los agentes destacan que no los acusados no tenían objetos personales en la vivienda.

Además, tras comprobar las bases de datos de la Policía Nacional, a uno de ellos le constaba una orden de detención dictada por un Juzgado de La Gomera, por una causa judicial motivada por un delito de robo con fuerza.

Los agentes, ante los indicios existentes, procedieron a la detención de estas personas, trasladándolas a las dependencias policiales.

Los detenidos, junto al atestado realizado al efecto, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de La Laguna.