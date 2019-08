Seis proverbios y cinco reflexiones

a) Lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente. Pero el presente es tuyo.

1.- Llegan días de sol y salitre. Llegan atardeceres eternos. Parece que la calma sin obligaciones se va a ser dueña de nuestro tiempo. Pero en muchas ocasiones también llega el agobio. El agobio por la obligación social de pasarlo bien. Sí o sí. Y aparece el estrés. Y con el estrés, la ansiedad donde se termina por acentuar el sentido del aislamiento. Tal vez estemos desenfocando el objetivo, porque no siempre una situación agradable es identificable como tranquila. Cuanto antes se asuma que tras el supuesto descanso necesitamos una tregua real, tal vez nos llevemos menos desengaños.

b) Una vez terminado el ajedrez, el rey y el peón vuelven a la misma caja.

2.- Cuando sufres en lugar de sentirte libre, algo va mal. No deberías llegar al extremo de perder tu propia identidad. Hay que apostar por la elección, por la decisión y nunca por la imposición, ya sea a través de regímenes o convecciones sociales o simplemente por el hecho de sentirse en una eterna obligación autoimpuesta. La incondicionalidad no debe confundirse con la abnegación. Nada ni nadie es imprescindible. Incluso, hasta el todo es una parte.

c) Si tu mal tiene remedio ¿por qué te quejas? Si no lo tiene ¿por qué te quejas?

3.- Nada es para siempre. Salvo el respeto. No es que desaparezca, sino que cambia y se adapta. A partir de aquí, mucho esfuerzo, tiempo y convicción. Porque de todo se aprende de forma que hay cosas que aparecen sin que se pueda controlar o cosas que desaparecen sin que encontremos un procedimiento por el que lo podamos solucionar. No hay nada que pueda con todo.

d) Cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre.

4.- Hay que aprender a recibir un reproche con la misma dignidad que nos gustaría tener cuando recibimos un halago. Será de esta forma cuando le demos valor al fracaso, no como problema, sino como oportunidad. Como se dice, algunas veces se gana, otras, se aprende.

e)Si te caes siete veces, levántate ocho.

5.- Normalmente inundamos de inercia nuestro día a día cuando construimos el futuro. Bien sea la rutina o el no haber sabido medir con cierta exactitud las repercusiones de la planificación, lo que provoca que al final las cosas no hayan salido como te lo habías planteado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mirar atrás y languidecernos por lo que pudo ser y no fue? ¿Fabricar una máquina del tiempo que nos coloque en la casilla de salida al suponer que seremos capaces de eliminar todos los errores dejando solo lo beneficioso? ¿O tirar para adelante con lo que tenemos?

f) Cuatro cosas hay que nunca vuelven más: una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada.