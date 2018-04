Condenado a 11 años de cárcel un padre que abusó sexualmente de su hija de 15

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a 11 años de cárcel a un padre que abusó sexualmente de su hija de 15 cuando se encontraba a solas con ella en el domicilio familiar la noche del 28 de febrero de 2017, según una sentencia hecha pública este miércoles.



El acusado, J.A.F., de 49 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria, no podrá acercarse a su hija durante el tiempo de la condena y estará en libertad vigilada durante ocho años una vez que salga de prisión.



Así mismo, se le impone la prohibición de aproximarse a menos de 300 a con su hija durante un total de 19 años, la privación de la patria potestad sobre la menor y se le inhabilita para ejercer cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que conlleve contacto regular o directo con menores de edad.



Esta última medida que afecta al ejercicio de la profesión u oficio es por un periodo de cinco años más el total de la duración de la pena privativa de libertad, señala la sentencia.



Ante los daños morales causados a su hija, el acusado deberá indemnizarla con 30.000 euros.



En los fundamentos de la sentencia se señala que el tribunal no tiene "duda alguna" para considerar los hechos como probados y que la principal fuente de prueba ha sido el testimonio de la menor.



Además, el tribunal ha entendido que la menor ha mostrado un relato lógico y coherente, sin contradicciones, y que su declaración no está contaminada por móviles de resentimiento, venganza o enemistad u otra intención que pueda enturbiar su credibilidad.



Así, no ha considerado acreditado, como pretendía la defensa del acusado para desvirtuar la declaración de la víctima, que su relato obedeciera a su carácter caprichoso y a un pretendido afán de conseguir un móvil de última generación.



Los hechos fueron denunciados a la Policía por la menor y su madre el 1 de marzo de 2017, después de que la víctima contara a un amigo, también menor de edad, lo sucedido y este se lo trasladara a la progenitora a través de un mensaje a su teléfono móvil.