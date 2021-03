La absolución de Teddy Bautista, un "alivio" para la SGAE

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha calificado de "magnífica noticia" y de "alivio" que la Audiencia Nacional haya absuelto al que estuvo al frente de la entidad de gestión durante 30 años, Teddy Bautista, quien "consiguió que la SGAE fuera una de las entidades de gestión más importantes del mundo".

Así lo ha dicho a Efe Onetti tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, que este martes ha absuelto al músico de Las Palmas de Gran Canaria y a otros nueve acusados por el presunto desvío de fondos de la entidad, por los que la Fiscalía pidió penas que iban desde 12 años y medio a dos años de cárcel.

"Es una magnífica noticia que después de 10 años haya habido una sentencia, porque han sido 10 años donde toda la cúpula de la SGAE en 2011 ha estado a disposición judicial, y eso ha sido muy duro para ellos, para la casa y la gestión colectiva. Y que después de 10 años se considere que no había ningún delito creo que para la SGAE es una satisfacción el hecho de comprobar que la justicia aprecia que no haya habido corrupción dentro de su casa", ha expresado.

En concreto, la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional explica en la sentencia notificada este miércoles que la propia SGAE retiró primero la acusación penal y después la civil al no sentirse perjudicada por estos hechos y que, tras valorar la prueba, no ha quedado acreditado que los acusados actuaran al margen de los órganos sociales de la entidad, sino que cumplían y ejecutaban los acuerdos adoptados por aquellos.

En este sentido, el dramaturgo sevillano ha explicado que "hay que entender" que cuando la Guardia Civil entró en el Palacio de Longoria hace 10 años y "se lleva a todo el mundo detenido, la mayoría de los autores pensó que si las fuerzas de seguridad y la justicia actuaba de esta manera sería por algo".

"Pero, luego -continúa-, a lo largo de 10 años de instrucción en los que hemos sido parte, hemos ido viendo cómo eso se desinflaba, que se iba quedando en nada, y al final en los últimos tiempos llegamos a la conclusión de que no había nada, que no había ningún sentido de que estuviéramos señalando a nadie con el dedo como acusados de qué delitos, si la propia instrucción no lo encontraba".

Según ha dicho, tras conocer la sentencia se ha puesto en contacto con Bautista, quien no ha atendido a Efe. Una conversación en la que se ha quedado con esta respuesta de Bautista al preguntarle que cómo estaba: "Por fin".

"Teddy tiene una edad y en los últimos 10 años lo ha pasado muy mal, entonces creo que es obvio que está muy feliz porque para él lo peor de todo ha sido estar 10 años sin poder demostrar su inocencia en un juicio, y eso por fin ha sucedido. Ahora mismo somos una sociedad de 130.000 socios, Teddy consiguió que la SGAE fuera una de las entidades más importantes del mundo, no me imagino lo que puede ser su teléfono", ha contado Onetti.

Además, Onetti ha destacado durante la entrevista con Efe "una derivada indiscutible": "El factor humano. Una persona con sus aciertos y sus errores en su última etapa, la realidad es que en su inicio hizo una gestión muy buena. Después de haber sido tan importante para los derechos de autor y la propiedad intelectual en España y todo el mundo, que se le considere inocente es un alivio".

Por eso, el presidente de la entidad de gestión afirma que ahora querría que esta sentencia significara "el final de una etapa negra para la SGAE", ya que "probablemente haya habido elementos que no eran tan fieros como los pintaban". "Todo el descrédito de la SGAE, que empezó hace 10 años, ahora resulta que no lo era. Ahora estamos en una etapa de regeneración".

"Lo que me gustaría es que fuera un antes y un después, que a partir de ahora tengamos una relación normal con la sociedad española, con aquellos con los que trabajamos los autores. Hemos sufrido un descrédito injusto por defender los derechos de los autores, eso es algo por lo que no le voy a pedir cuentas a nadie, ni que me pidan perdón, nos tiene que servir para sentar bases y establecer bases con todas las instituciones públicas y privadas y con la sociedad pública, para que entiendan que la gestión es un motor y un agente que provoca cosas buenas", espeta.

Con la satisfacción de que la justicia haya dictaminado que "la SGAE y sus dirigentes no eran corruptos en 2011", Onetti reconoce que esta decisión no será aceptada por igual en la entidad.

"Habrá gente que le habría gustado ver a Teddy Bautista en la cárcel, yo siempre dije que nunca pensé que Bautista fuera un corrupto", dice.

Con la confianza de que Bautista "esta noche va a dormir tranquilo" Onetti concluye que hoy se ha demostrado que Bautista "no era el enemigo público como se pensó".

"Y si lo vemos con perspectiva a Bautista se le ha tratado como si fuera el Lute, por amor de Dios. Ahora yo no le voy a pedir a nadie nada, pero creo que la gente debería hacer autocrítica y reflexionar, porque a lo mejor han estado un poco manipulados", concluye.