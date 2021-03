Anulada provisionalmente la expulsión de la primera tránsfuga de Ciudadanos, la concejala de Santa Cruz Evelyn Alonso

La jueza Noelia Gallo, titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife, ha suspendido provisionalmente la expulsión de la concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, de Ciudadanos; una resolución que ratifica lo solicitado este miércoles por el Ministerio Fiscal, que entendía que se debería suspender cautelarmente la expulsión del partido de la actual concejala de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad y de Promoción Económica en la capital tinerfeña. La expulsión de Alonso se produjo tras votar a favor la moción de censura que acabó con el gobierno de la socialista Patricia Hernández y del que Cs formaba parte, con lo que mandó a la oposición a su propia compañera de filas entonces Matilde Zambudio.

Además, la jueza fija como caución el importe de 500 euros a la parte demandada, tal y como expuso la Fiscalía, a pesar de que Alonso se opusiera al considerar que deberían ser unos 6.000 euros, alegando el perjuicio a su juicio ocasionado, pero sin prueba alguna que justificase dicha cantidad, según el fiscal.

Sobre este auto, Matilde Zambudio, la única concejala de Ciudadanos hasta hoy en ese Ayuntamiento ha dicho a este periódico que "el partido va a acatar la decisión judicial". "Ahora Evelyn formará parte de Ciudadanos con sus derechos y sus responsabilidades, teniendo que atenerse a nuestra disciplina de voto", señaló. En este sentido, advierte que "no podrá votar lo que quiera" en el pleno que tendrá lugar este viernes, "sino lo que decida el partido, y hay varias discrepancias con las mociones presentadas".

Para Zambudio, que no confía en que Alonso acate esta disciplina de voto, la situación se torna compleja, "vamos a ver lo que pasa en este pleno", concluyó.

Expulsión por apoyar una moción de censura contra su propio partido

Evelyn Alonso fue expulsada de Ciudadanos después de que apoyara la moción de censura presentada el 29 de junio de 2020 por Coalición Canaria y Partido Popular contra la entonces alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, del PSOE, Patricia Hernández, que gobernaba con el apoyo de su fuerza política y de Unidas Podemos.

Ese nuevo pacto sumó una mayoría de 14 votos en un pleno de 27 escaños: 10 escaños de CC, tres del PP y el de Alonso, frente a los nueve del PSOE, los tres de Podemos y la edil Matilde Zambudio, también de Ciudadanos.

La dirección de Cs expulsó ese mismo día a la concejala. Melisa Rodríguez, portavoz nacional del partido, dijo que su expulsión no solo se debió al desacato a las directrices del partido, sino también por asegurar que lo haría y luego no lo hizo. El partido se había comprometido expresamente a no apoyar esa moción de censura, cosa que Alonso desobedeció.

En la denuncia que presentó contra su expulsión ella aseguró que nunca recibió orden concreta, expresa e inequívoca de la dirección del partido de no apoyar una moción de censura contra Hernández, pero ella misma y diferentes dirigentes de Ciudadanos confirmaron que la concejala rehusó contestar las repetidas llamadas que le cursaron entonces desde la dirección de Cs sobre esta cuestión.

Evelyn Alonso se convirtió así en la primera concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero contó con el apoyo del alcalde santacrucero surgido de la moción de censura, José Manuel Bermúdez (CC), que retomaba el cargo tras dos mandatos entre el 2011 y el 2019, y que la aupó a varias áreas de responsabilidad municipal.

Para la Fiscalía, Alonso no renunció voluntariamente a su derecho fundamental de ejercicio y militancia política, y la expulsión es una de las sanciones “más graves” que un partido político puede imponer a un afiliado. Siempre desde un carácter cautelar, se expuso que si bien es cierto que parece que se cumple el régimen de comunicaciones previsto en el reglamento sancionador del partido, ese régimen plantea dudas sobre todo en cuanto a la recepción efectiva por parte de la actora.

Evelyn Alonso presentó una demanda contra Ciudadanos en julio del 2020 argumentando que su expulsión fue irregular porque no cumplió con los trámites de comunicación y audiencia. Ciudadanos cree que se cubrieron todos los trámites legales para hacerlo.